"يوم الطفل الإماراتي" يتصدر "إكس".. ومتابعون: "أنتم الأجيال الجديدة.. أنتم المستقبل"

تصدر وسم #يوم_الطفل_الإماراتي، والذي يصادف اليوم 15 مارس، قائمة المواضع الأكثر تداولا في الإمارات، على منصة "إكس"، حيث شارك الوسم مئات المغردين وعشرات الصفحات والحسابات الرسمية في الدولة.

وحقق وسم #يوم_الطفل_الإماراتي عدد مشاهدات تزيد على " 20 مليون " مشاهدة حول العالم حتى الآن، بحسب صفحة "ترند الإمارات".

وتحتفي دولة الإمارات هذا العام بهذه المناسبة تحت شعار "حق الطفل في الحماية" وذلك للتأكيد على حقوق الطفل وتوفير كل متطلبات التنشئة السليمة وحمايته وكفالة حقوقه.

وشارك المتابعون الوسم، معبرين من خلاله عن حبهم لأبنائهم أطفال الإمارات، وتمنوا لهم حياة ملؤها الأمان والبركة، ومستقبلا مزهرا ومشرقا يليق بهم، فقالت إحدى المتابعات: "نتمنى لجميع أطفالنا الصغار يوم أطفال إماراتي سعيد".

وقال آخر: "في يوم الطفل الإماراتي ندعوا الله أن يكونوا ذخرًا لوطنهم، وجيلاً يضيء المستقبل بمواقد العزيمة والمضي نحو اللانهاية كل عام وأطفالكم بألف خير"

وأكد متابعون على أن الأطـفـال هـم الـلـبـنه الأسـاسـيـه والثروة الحقيقية للمجتمع، فقالت أحد المتابعات: "الأطـفـال هـم الـلـبـنه الأسـاسـيـه.. والـثـروة الحـقـيـقـيه لـلـمـجـتـمـع".

وذكَر متابعون ببعض حقوق الطفل الإماراتي على والديه، وكان أهمها، تلعيمهم مفاهيم دينهم ولغتهم العربية، ونقل عادات وتقاليد الأجداد ومورثوهم الثقافي، فقالت إحدى المغردات: "من حق أطفالك ان تتحدث معهم باللغة العربية، ان تعلمهم عادات وتقاليد اجدادهم ومورثوهم الثقافي، ألا تمحي الهوية والانتماء لديهم".

وقالت أخرى: "علموا الطفل الإماراتي أن ديننا الإسلام و أخلاقنا مستمدة من القرآن والسنة وهويتنا الوطنية مرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة.. و يجب أن تكون رسالتهم في هذه الحياة أن قيمتك كإنسان مرتبطة باحترامك لفكرك و مبادئك، متمسكاً بالأمانة و الصدق و الوفاء و الشرف".

من جانبهم أشاد متابعون بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقدم نموذجا عالميا بحماية حقوق الاطفال وتعزيز رعايتهم في مختلف المجالات لإعداد جيل مبدع، فقال أحدهم: "في يوم الطفل الإماراتي، تؤكِّد دولة الإمارات دوماَ أنها نموذج عالمي في الحفاظ على حقوق الطفل، وصاحبة أكثر القوانين شمولاً وتكاملاً لحمايته، وهو "قانون وديمة" الذي يقدم كل الضمانات التي تحفظ حق كل طفل يعيش على أراضيها".

وقال آخر: "الامارات تقدم نموذجا عالميا في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رعايتهم في مختلف المجالات لإعداد جيل مبدع".

كما أكد متابعون على دور الأطفال الهام ومكانتهم في المجتمع، لا سيما أنهم سيكونون قادة الغد وصنَاع المستقبل، فقال أحدهم: "طفل اليوم هو قائد الغد، ولذلك نجعل من توفير بيئة تنموية صحية وآمنة أولوية في خططنا الاستراتيجية لبناء المستقبل ".

وقال آخر: "أطفالنا هم أمل المستقبل وأمـل الإمارات.. گل عام و قائدنا وولي أمرنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أب وقدوة وملهم لگل طفل.. گل عام واطفالنا بخير .".

ويشار إلى أن "يوم الطفل الإماراتي" يأتي بمبادرة من أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2020، وبناءً على ذلك تم اعتماد 15 مارس من كل عام للاحتفال بهذا اليوم، بالتزامن مع اعتماد قانون وديمة للطفل في 15 مارس 2016 للتأكيد على حرص دولة الإمارات على تنشئة أجيال المستقبل، بما يؤهلهم ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع.