ارتفاع في «الحرارة» اليوم وأمطار خفيفة الجمعة والسبت

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم، رطباً صباحاً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، خاصة الغربية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر ليلاً، مشيراً إلى حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 30 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً، يبقى رطباً صباحاً، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، كما يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً على الجزر، وبعض المناطق الشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، كما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 30 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس السبت المقبل يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتراً، تصل إلى 30 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الأحد المقبل سيعود صحواً إلى غائم جزئياً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً على البحر، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كيلومتراً، تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ووفقاً للمركز يستمر الطقس معتدل الحرارة في نهار رمضان على معظم المناطق، خلال النصف الأول من الشهر، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع في النصف الثاني، لافتاً إلى أن الطقس سيكون معتدلاً إلى لطيف الحرارة بوجه عام أغلب ليالي الشهر المبارك، ويكون في النصف الأول منه مائلاً للبرودة خلال الليل وعند ساعات الفجر.

وأوضح أن متوسط درجات الحرارة العظمى خلال الشهر الكريم يراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية خلال فترة الظهيرة، بينما يراوح متوسط درجات الحرارة الصغرى ما بين 18 و21 درجة مئوية، ويصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب ثلاث درجات مئوية تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.

وأشار المركز إلى أنه في هذه الفترة يضعف ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة، قد يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، مبيناً أنه عندما يصاحبه امتداد لمنخفض جوي علوي متعمق، تزداد فرص تكون السُّحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار على الدولة.

ولفت إلى أن التنبؤات طويلة المدى توضح أن كميات سقوط الأمطار ستكون حول المعدل، حيث يبلغ معدل الأمطار في هذا الشهر على الدولة تسعة ميليمترات، فيما بلغ أعلى مجموع يومي لكمية أمطار سجلت خلال الفترة للسنوات السابقة 100.4 ميليمتر على «جميرا» بتاريخ 21 مارس 2020، بينما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذه الفترة لاسيما في الربع الأخير من شهر رمضان، وإن ظلت فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف قائمة خلال ساعات الصّباح.