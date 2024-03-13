طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر ليلاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:05 و المد الثاني عند الساعة 03:58 و الجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزر الثاني عند الساعة 21:37.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:11 والمد الثاني عند الساعة 00:22 و الجزر الأول عند الساعة 18:37 والجزر الثاني عند الساعة 07:19.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 18 85 40

دبي 31 19 80 35

الشارقة 31 16 80 40

عجمان 29 18 90 45

أم القيوين 29 17 90 40

رأس الخيمة 30 14 90 35

الفجيرة 27 21 80 40

العـين 32 16 80 35

ليوا 29 15 85 35

الرويس 27 18 90 40

السلع 28 18 90 40

دلـمـا 28 21 85 45

طنب الكبرى 25 21 80 45

طنب الصغرى 25 21 80 45

أبو موسى 24 21 90 50