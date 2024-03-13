النيابة الاتحادية للطوارئ تعرّف بالسلامة المجتمعية

نظمت النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ورشة عمل بعنوان «السلامة المجتمعية»، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتعاون والارتقاء بمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني. وتناولت الورشة التي قدمها فريق الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التعريف بالإطار الوطني للجاهزية والسلامة العامة بشقيه المؤسسي والمجتمعي.

وحضر الورشة المحامي العام الأول المستشار علي سعيد الكندي، ومدير إدارة التفتيش الدكتور أحمد حبيب الكمالي، ورئيس النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث سالم علي الزعابي.

كما حضر الورشة مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فهد بطي المهيري، ومدير مركز أبوظبي علي محمد الظاهري.