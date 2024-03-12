5 ملايين درهم من رجل الأعمال الإماراتي غياث محمد غياث لـ «وقف الأم»

أعلن رجل الأعمال الإماراتي، غياث محمد غياث، صاحب مجموعة جينكو، إسهامه بمبلغ خمسة ملايين درهم، لدعم حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات، بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتجسد حملة «وقف الأم» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتم تدشينها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، نهج الإمارات الإنساني، وحرصها على مد يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً حول العالم.

سباق الخير

وقال غياث محمد غياث: «تتيح حملة (وقف الأم)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرواد العمل الإنساني وللمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، فرصة المشاركة في سباق الخير، والإسهام في إنجاح المبادرات الخيرية والإنسانية لدولة الإمارات، والتي تمتد آثارها الإيجابية إلى عشرات الدول حول العالم».

وأضاف: «لاشك في أن دعم ملايين البشر لينالوا حظهم من التعليم أفضل هدية يمكننا أن نقدمها لأمهاتنا، حيث تفتح المشاركة في الحملة باباً للعطاء يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال الجديدة، ويُسهم في بناء مجتمعات مزدهرة، انطلاقاً من أن نشر التعليم ركن أساسي لتطوير حياة الأفراد، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».

قنوات الإسهام

تستقبل حملة «وقف الأم» الإسهامات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر ست قنوات رئيسة، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة «وقف الأم» خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة «أمي» أو «Mother» لمستخدمي شبكتي «دو» و«اتصالات من &e» في الإمارات على الأرقام الآتية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن الإسهام في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow، تحت فئة «التبرعات»، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـود» (Jood.ae).