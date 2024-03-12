تدشين مركز التداوي لموظفي جمارك دبي

دشن مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله محمد بوسناد، المركز الطبي في مقر الدائرة الرئيس، بهدف تقديم الرعاية الصحية للموظفين وأسرهم، حضر تدشين المركز رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، مروان حاجي ناصر، والمديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات في جمارك دبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي جمارك دبي لتوفير بيئة عمل خالية من المخاطر الصحية من خلال الاستثمار في تعزيز صحة وسعادة الموظفين، حيث يقدم المركز الصحي مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية عالية الجودة لموظفي الدائرة وأسرهم. وقال الدكتور عبدالله بوسناد: «تم تدشين المركز لتحقيق الهدف الأساسي من إنشائه، وهو توفير خدمات الرعاية الصحية لموظفي جمارك دبي وعائلاتهم، ما يسهم في تحسين الصحة المهنية للموظفين، التي لها تأثير إيجابي في تعزيز إنتاجيتهم في العمل، إضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر أماناً وداعمة لطاقات الموظفين تشجعهم على التطوير والتميّز».

وأضاف مدير عام جمارك دبي: «سيعمل المركز الطبي وفق أفضل المعايير الدولية للرعاية الصحية، والتي تنسجم مع مستهدفات استراتيجية الصحة لحكومة دبي في خلق بيئة صحية آمنة»، مؤكداً أن الشراكة مع مجموعة التداوي الطبية، تدعم استراتيجية الدائرة وتوجهاتها في استدامة بيئة عمل سعيدة وإيجابية.

من جانبه، قال مروان حاجي ناصر، إن «المركز الطبي الجديد في مقر جمارك دبي يضم كادراً طبياً متميزاً في تخصصات طبية مختلفة، لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للموظفين وأفراد عائلاتهم».