خطة مرورية لتسهيل حركة السير في دبي خلال رمضان

استعدت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لتوفير سبل الراحة لمستخدمي الطريق خلال شهر رمضان، خصوصاً في أوقات الذروة قبل موعد الإفطار، من خلال تكثيف الدوريات، خصوصاً عند التقاطعات والنقاط التي يتوقع أن تشهد بعض الاختناقات المرورية، مثل محيط المساجد أثناء صلاة التراويح.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهيّر سعيد المزروعي لـ«الإمارات اليوم»، إنه من الضروري أن تنعكس قيم هذا الشهر على سلوك السائقين، مؤكداً ضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس أثناء القيادة، والالتزام بقوانين وقواعد وآداب السير، ومنح الآخرين حقهم في استخدام الطريق بأمان.

وأشار إلى أهمية التحرك قبل موعد الإفطار بوقت كافٍ، والتعامل بهدوء مع المواقف التي يمكن التعرض لها، لافتاً إلى أن كثيراً من الحوادث البسيطة يقع أثناء الازدحام بسبب غياب التركيز، واستعجال البعض، وإصرارهم على تجاوز الآخرين بطريقة خطأ، ربما تسبب نوعاً من الاستفزاز.

وأكد حرص شرطة دبي على توفير جميع سبل الراحة لمستخدمي الطريق خلال الشهر الفضيل من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة دخول وخروج المركبات من وإلى إمارة دبي.

وناشد مرتادي المساجد بتجنب الوقوف العشوائي أو الوقوف على الأرصفة خلال أداء صلاتي العشاء والتراويح، مشيراً إلى أن غلق الطرق أمام المساجد بمركبات المصلين، من الظواهر المؤسفة التي تضر بمصالح مرتادي تلك الطرق، خصوصاً إذا كانت تلك المساجد موجودة في مناطق سكنية، ما يعطل استخدام تلك الشوارع وإنجاز أعمالهم، ويجبر مستخدميها على الانتظار لوقت طويل والاتصال بالشرطة.

وأشار إلى بدء استعدادات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لشهر رمضان، من خلال وضع الخطط المرورية اللازمة للحد من الحوادث، وتكثيف الوجود الميداني للدوريات ورقباء السير على الشوارع الداخلية والخارجية في الإمارة، للحفاظ على أمن وسلامة مستخدميها خلال الشهر الفضيل.