حمدان بن محمد: رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. شهر الرحمة والمغفرة والعتق، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات».