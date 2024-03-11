«إقامة دبي» تعلن عن مواعيد العمل خلال رمضان

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، بما يراعي نظام الساعات المعتمدة والمتماشية مع طبيعة الشهر الفضيل، حيث سيتمكن المتعاملون من الحصول على الخدمات في المبنى الرئيس للإدارة في منطقة الجافلية، وفي مركز المنارة ومركز الطوار الجديد، وبقية المراكز الخارجية التابعة لإقامة دبي الموجودة في مختلف مناطق الإمارة، إضافة إلى مركز الخدمات «آمر» من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء يومياً، باستثناء الجمعة، إذ ستبدأ من التاسعة صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن الثانية ظهراً إلى الخامسة مساء.

فيما تتاح الخدمات على مدار 24 ساعة في مركز سعادة المتعاملين - خدمات المطار المبنى 3، وعبر التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. أما في مركز سعادة المتعاملين في العوير، فيتم استقبال المتعاملين من السادسة صباحاً إلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع. كما أوضحت «إقامة دبي» أن الجمهور سيكون بمقدوره الاتصال بمركز «آمر» لسعادة المتعاملين على الرقم المجاني 8005111 على مدار الساعة للاستفسار، طوال أيام الشهر الكريم، حرصاً على مواصلة الاتصال والتواصل مع المتعاملين، وتوفير جميع الخدمات التي تلبي حاجاتهم، وترتقي بمتطلباتهم.