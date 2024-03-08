«الأرصاد»: استمرار الأمطار «الرعدية».. والحالة الجوية تصل ذروتها اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تشهد اليوم ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها منذ مساء أول من أمس، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن الطقس اليوم يكون غير مستقر، وغائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، مع استمرار سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد.

ولفت المركز إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة اليوم، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب المثيرة للغبار والأتربة بما يؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، موضحاً أن سرعة الرياح تراوح من 20 إلى 40 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 70 كيلومتراً على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وشهدت الدولة على مدار اليومين الماضيين طقساً غير مستقر، وغائماً جزئياً إلى غائم تخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة صاحبها البرق والرعد، ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة، كانت قوية أحياناً مع سحب مثيرة للغبار والأتربة أدّت إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، والبحر كان متوسط الموج اضطرب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع «الوطني للأرصاد»، أن تستمر فرصة سقوط الأمطار صباح اليوم، خصوصاً على المناطق الشرقية والشمالية تكون غزيرة إلى متوسطة، لافتاً إلى أنه خلال ساعات الليل تقل تدريجياً كميات السحب والأمطار، على أن يشهد يوم الإثنين فرصة تشكّل الضباب، دون فرصة لسقوط الأمطار.

كما توقع أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع سحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً يبقى غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، لاسيما شمالاً، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 20 كيلومتراً، تصل إلى 35 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع أن يصبح طقس الثلاثاء صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء المقبل، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كيلومتراً، تصل إلى 40 كيلومتراً على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

حيطة وحذر

دبي - الإمارات اليوم / دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤسسات وشركات القطاع الخاص كافة، إلى اتخاذ الحيطة والحذر وتفعيل جميع إجراءات السلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العمالة لديها، وذلك خلال فترة التقلبات الجوية، ونتيجة لما تمر به الدولة من أحوال جوية استثنائية.

وقالت الوزارة في تعميم أصدرته أمس: «نحث شركات القطاع الخاص على ممارسة العمل عن بُعد لمن تسمح طبيعة عملهم ذلك، على أن تلتزم مؤسسات وشركات القطاع الخاص كافة بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل إمارة، في ما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية وتأثيرها على ممارسة الأعمال».

إجراءات احترازية في المنطقة الشرقية

سمية الحمادي - المنطقة الشرقية / أغلقت بلديات المنطقة الشرقية، الحدائق العامة والمتنزهات مؤقتاً، ورفعت الأعلام الحمراء على الشواطئ لمنع السباحة في البحر، كما نشرت آلياتها ومعداتها على الشوارع والمناطق السكنية المنخفضة، التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، استعداداً لفترة التقلبات الجوية التي تمر بها الدولة.

وأفادت بأن هذه الإجراءات تعتبر جزءاً من الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها لتقليل المخاطر التي قد تنتج عن الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، مشددة على أهمية الالتزام بتوجيهات السلطات المعنية المسؤولة خلال فترة المنخفض، والاطلاع الدائم على التطورات الجوية لتجنب المخاطر. من جهتهم، اتخذ صيادو المنطقة الشرقية إجراءات احترازية أيضاً استعداداً للمنخفض الجوي، حيث نقلوا قوارب الصيد الخاصة بهم ومعداتهم بعيداً عن البحر، تفادياً لأي تلف أو حادث نتيجة للظروف الجوية غير المستقرة.

وأكد عدد من صيادي الساحل الشرقي لـ«الإمارات اليوم» التزامهم بتعليمات الجهات المختصة التي تحث على عدم دخول البحر خلال تلك الظروف، حفاظاً على السلامة ولتجنب حدوث أي أعطال أو مشكلات في القوارب.