حمدان بن محمد: أصول "أوقاف دبي" نمت بنسبة 18% لتصل قيمتها إلى 10.3 مليار درهم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في تغريدة على منصة "إكس": "اطلعت على تقرير شامل حول عمليات المؤسسة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، وبحمد الله، وبفضل مساهمات 532 شخصية من أصحاب الخير، نمت الأصول الوقفية التي تديرها المؤسسة بنسبة 18% لتصل قيمتها إلى أكثر من 10.3 مليار درهم".

وأضاف سموه: "نشكر كل مساهمة خيرية وإنسانية من مجتمع دبي، ونشيد بجهود فريق المؤسسة ودورهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وتعزيز ريادة دبي لنقدم نموذجاً رائداً في مجال الوقف يرسخ روح التضامن والتكافل المجتمعي".

وجاءت تغريدة سموه خلال لقاء فريق مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر.