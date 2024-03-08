خدمات

لاحظ متعامل مع أحد البنوك، عدم وجود خدمات تتناسب مع أصحاب الهمم وكبار السن في فرعه بأبوظبي، مشيراً إلى أنه اضطر إلى حمل الكرسي المتحرك لوالده، بسبب اقتصار مدخل البنك على درج لا يصلح للصعود عليه بالكرسي.

قمامة

أعرب سائقون عن استيائهم من قيام آخرين بسلوك غير حضاري على الطرقات يتمثل في إلقاء مخلفات القمامة من نوافذ المركبات على الطرقات العامة والفرعية، من مناديل أو أكياس أو حتى علب مشروبات غازية، ما يسبب اتساخ الطريق، فضلاً عما قد يتسبب به من مخاطر.

«سكوتر»

طالب قارئ الجهات المعنية بتشديد إجراءات السلامة الخاصة باستخدام «السكوتر» الكهربائي، حفاظاً على سلامة مستخدمي هذه الوسيلة التي باتت إحدى وسائل التنقل التي يستخدمها عدد كبير من سكان الدولة.

نفق

لاحظ مستخدمون لشارع الخيل في دبي، أن الجهات المعنية تقوم باستمرار من خلال اللوحة الإرشادية - لاسيما في أوقات الذروة - بتنبيه مستخدمي الطريق ممن يريدون الذهاب إلى نفق مطار دبي بأن النفق مزدحم، ما يسهل على السائقين استخدام طرق بديلة.

متجر

شكا قارئ من عدم مصداقية أحد المتاجر الإلكترونية بالنسبة للمنتجات التي يبيعها، موضحاً أنه طلب «هارد ديسك» بسعة «2 تيرا»، لكن المنتج الذي وصله كان بسعة أقل، كما أن المتجر رفض استبداله، مطالباً بتشديد الرقابة أكثر على هذه المتاجر.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502630666.

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