"الشؤون الإسلامية": 5276 مسجداً جاهزة لاستقبال المصلين في "رمضان"

أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف، الدكتور عمر حبتور الدرعي، تفاصيل برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً جاهزية 5 آلاف و276 مسجداً تابعاً للهيئة على مستوى الدولة لاستقبال المصليين خلال الشهر الكريم.

وذكر الدرعي أن الهيئة ستستضيف هذا العام 20 عالماً إسلامياً من كبار العلماء في 9 دول عربية وإسلامية ضمن برنامج "ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله" خلال رمضان 2024

وقال: " قامت الهيئة بفرش وإعادة تأهيل نحو 180 مسجداً استعداداً لشهر رمضان 2024، وأنجزت أكثر من 31 ألف بلاغاً قدم من المساجد، وألقت المساجد التابعة للهيئة أكثر من 700 ألف درساً وعظياً، وعززت الممكنات من أجل نظافة بيوت الله وجهزت مصليات النساء وكثفت التوعية بسلوكيات قاصدي المساجد، وزودت المساجد الجديدة بالمصاحف"، مؤكداً أن الهيئة انتهت من طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.