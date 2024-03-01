إصدار بطاقة نول متكاملة للطلبة

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع الرابطة الدولية للبطاقات الطلابية (International Student Identity Card Association) لإصدار بطاقة نول بمزايا وخصائص متعددة ومفيدة خاصة بطلبة المدارس والجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص.

جاء توقيع المذكرة على هامش مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انطلقت فعالياته في الفترة من 28 فبراير إلى أول مارس 2024، وتنظمه هيئة الطرق والمواصلات في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من المنطقة والعالم.

وقع مذكرة التفاهم عن هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، محمد المظرّب، ووقعها عن الرابطة الدولية للبطاقات الطلابية، (Michael Lezo)، مدير عام جي تي إس ألايف الشرق الأوسط ((Managing Director GTS Alive Middle East، مايكل ليزو.

وقال المظرّب: «ستعمل بطاقة نول هذه المُخصّصة للطلبة على تعزيز تجربة تنقل طلبة المدارس من مختلف الفئات العمرية، وطلبة الجامعات عبر وسائل النقل الجماعي التابعة للهيئة، وهي: المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري. وسيتمتع طلبة المدارس والجامعات بعدد من المزايا والفوائد المتنوّعة في بطاقة واحدة، وتتلخّص في حصول الطلبة على خصم يبلغ (50%) من هذه البطاقة خلال التنقّل على متن المواصلات العامة التابعة للهيئة، بالإضافة إلى حصول الطلبة على خصومات وعروضٍ ترويجية تصل إلى (70%) في كثير من محال التجزئة في إمارة دبي وعموم إمارات الدولة، واستخدام البطاقة في الدفع في مقاصف المدارس والجامعات ومحال التجزئة، فضلاً عن أن الطلبة سيحصلون على بطاقة تعريفية طلابية عالمية خاصةٍ بهم. ويمكن للطلبة الحصول على هذه البطاقة من خلال طلبها عبر تطبيق نول للدفع وستصلهم إلى العنوان المذكور في الطلب».

وأضاف: «من المزايا الأخرى لبطاقة نول الخاصة بالطلبة بإصدارها الجديد هي تمكّن أولياء أمور الطلبة من إدارة ملف أبنائهم الطلبة من خلال تعبئة رصيد البطاقة وإمكانية التحكّم بتوزيع المصروف اليومي لأبنائهم. ومن خلال هذه المبادرة ستُقدّم هيئة الطرق والمواصلات بطاقة متكاملة بمزايا متنوّعة».