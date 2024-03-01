4 إجراءات يتوجب فعلها حال فقدان «الهوية»

حددت الحكومة الرقمية في الإمارات، أربع خطوات يتوجب اتباعها في مثل هذه الحالات التالية؛ في حال فقدان، أو سرقة، أو تلف بطاقة الهوية الإماراتية، وهي أولاً: زيارة أقرب مركز لسعادة المتعاملين تابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للإبلاغ عن الحادثة وطلب بطاقة جديدة تحمل نفس رقم الهوية الثابت، وثانياً: بعد الإبلاغ عن الواقعة يمكن التقدم بطلب بدل فاقد أو تالف من خلال مراكز سعادة المتعاملين ومكاتب الطباعة المعتمدة أو من خلال تطبيق الهيئة الذكي، وثالثاً: دفع الرسوم، إذ يجب على المتعامل دفع 300 درهم عند فقدان البطاقة أو تلفها، تضاف إليها رسوم تقديم الطلب بواقع 70 درهماً في حال تقديمه عن طريق مكاتب الطباعة أو 40 درهماً في حال تقديمه «أونلاين» من خلال الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، وفي حال طلب الخدمة الفورية، يضاف مبلغ 150 درهماً، ويتم الحصول على البطاقة من مراكز سعادة المتعاملين الرئيسة للهيئة، ورابعاً: استلام بطاقة الهوية، حيث يتم استبدال البطاقة بنفس مدة سريان الصلاحية المتبقية للبطاقة المستبدلة. وذكر التقرير أن الهيئة ستقوم بإبلاغ المتعامل أولاً بأول بتطورات الطلب من خلال الرسائل النصيّة القصيرة، والتاريخ المتوقع للاستلام، وعادة، يتم إصدار بدل فاقد أو تالف خلال 48 ساعة من تقديم الطلب، وخلال 24 ساعة للمتعاملين المتقدمين للخدمة الفورية.

وأكدت الحكومة الرقمية للدولة، في تقرير نشرته، أخيراً، أنه في حال فقدان، أو سرقة، أو تلف بطاقة الهوية الإماراتية، فإن على صاحبها الرجوع مباشرة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وطلب إصدار بدل فاقد أو تالف.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة ستقوم بإيقاف فاعلية البطاقة القديمة المفقودة، وإصدار شهادة مختومة، تحمل رقم الهوية، وعلى الجميع أيضاً إحضار أصل بطاقة الهوية المراد استبدالها لمعاملات بدل تالف.

ولفت إلى أنه عند الإبلاغ عن حادثة تلف أو فقدان أو سرقة بطاقة الهوية، يجب على المتعامل التأكد من إحضار الأوراق الثبوتية اللازمة لإثبات هويته، مشيراً إلى أنه على المواطنين إبراز جواز سفر أصلي، ودفتر العائلة، وعلى رعايا دول مجلس التعاون الخليجي تقديم ما يثبت إقامتهم في دولة الإمارات، وعلى المقيمين إحضار جواز سفرهم الأصلي، مع أصل تأشيرة الإقامة سارية الصلاحية.

وفي حال كانت البطاقة المفقودة أو التالفة لطفل تحت سن الـ15، على ولي الأمر إحضار شهادة ميلاد الطفل، مع صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء.