علياء السعدي.. أول ضابط ارتباط إماراتية لدى «الإنتربول»

تُعد الملازم أول علياء مبروك السعدي، من القيادة العامة لشرطة دبي، أول ضابط ارتباط إماراتية لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، حيث تعمل حالياً إدارية ومنسقة لبرنامج الأمن السيبراني الدولي، الذي يُعنى بمتابعة المبادرات والتعاون الدولي في الأمن السيبراني، وباشرت عملها في مطلع عام 2024 في مقر الابتكار لـ«الإنتربول» في جمهورية سنغافورة.

وعملت الملازم أول علياء السعدي في إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ولديها خبرة 10 سنوات في مجال العمل التقني، وهي حاصلة على ماجستير العلوم في تخصص أمن المعلومات بتقدير امتياز من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودرجة البكالوريوس في العلوم «تخصص أمن المعلومات والشبكات» بتقدير امتياز من جامعة زايد، وخريجة برنامج قيادات الأمن الإلكتروني المُعد لمركز دبي للأمن الإلكتروني في دبي الرقمية.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد حارب محمد الشامسي، إن القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، يولي اهتماماً بالغاً بالكادر البشري وتطويره، ويوجه بشكل مستمر بدعم الكفاءات وتمكينها وإلحاقها بمختلف البرامج التدريبية المتقدمة، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تبوؤ العديد من ضباط شرطة دبي مناصب قيادية متنوعة على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف الشامسي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تفخر بالكفاءات البشرية المتميزة والقادرة على تقديم قيمة مُضافة للعمل الأمني والشرطي، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما على المستوى الدولي أيضاً، وهو ما يعكس الاحترافية والمهنية التي جعلت من شرطة دبي مؤسسة شرطية رائدة على المستوى العالمي، ولها مكانة وسمعة عالمية مرموقة، لدورها في تعزيز الأمن والأمان للمجتمع، وتعاونها الدولي لتحقيق الأهداف الدولية المشتركة في أمن وأمان المجتمعات.

من جانبها، قالت الملازم أول علياء السعدي، إنها تشعر بالفخر كونها أول ضابط ارتباط إماراتية تعمل لدى (الإنتربول)، لما تشكله المنظمة من أهمية دولية، وكذلك الشعور بالمسؤولية المهمة التي تقع على عاتقها في هذه المرحلة، والدور الذي يتطلب جهداً وعملاً احترافياً لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الالتحاق، مؤكدة أن اختيارها وترشيحها للعمل يعكس الدور الريادي للمرأة الإماراتية في السلك العسكري، والتي أثبتت مدى قدرتها وإمكاناتها لتحقيق إنجازات نوعية، محلياً ودولياً.

وأضافت السعدي، أنها تطمح إلى أن تشكل فارقاً في مجال أمن المعلومات والأمن الإلكتروني من خلال اكتساب الخبرات المختلفة التي تدعم هذا التوجه، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات والممارسات الدولية التي من شأنها أن تعزز من مستوى الأداء في مجال الأمن السيبراني الدولي.

العميد حارب الشامسي:

• شرطة دبي تفخر بالكفاءات البشرية المتميزة القادرة على تقديم قيمة مُضافة للعمل الأمني والشرطي المحلي والدولي.

علياء السعدي في سطور:

شغلت السعدي العديد من العضويات، منها:

■ عضوية مجلس القيادات الشرطية الشابة في شرطة دبي.

■ عضوية مجلس رابطة خريجي جامعة زايد.

■ عضوية برنامج مساندة الطلبة PALS.

■ عضوية مجلس العلماء في شرطة دبي.