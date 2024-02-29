طقس الغد غائم جزئيا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار.



وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 16:00 والمد الثاني عند الساعة 04:26 والجزر الأول عند الساعة 10:14 والجزر الثاني عند الساعة 21:55، وفي بحر عمان ويكون الموج مضطربا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة 00:35 والجزر الأول عند الساعة 18:30 والثاني عند الساعة 07:42.