تُعد الملازم أول علياء مبروك السعدي، من القيادة العامة لشرطة دبي، أول ضابط ارتباط إماراتية لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، حيث تعمل حالياً كإدارية ومنسقة لبرنامج الأمن السيبراني الدولي، والذي يُعنى بمتابعة المبادرات والتعاون الدولي في الأمن السبراني، وباشرت عملها في مطلع العام 2024 في مقر الابتكار للإنتربول في جمهورية سنغافورة.



وعملت الملازم أول علياء السعدي في إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ولديها خبرة 10 سنوات في مجال العمل التقني، وهي حاصلة على ماجستير العلوم في تخصص أمن المعلومات بتقدير إمتياز من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودرجة البكالوريوس في العلوم" تخصص أمن المعلومات والشبكات" بتقدير إمتياز من جامعة زايد، وهي خريجة برنامج قيادات الأمن الإلكتروني المُعد لمركز دبي للأمن الإلكتروني في دبي الرقمية.



وحول هذا الشأن قال العميد حارب محمد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يولي اهتماماً بالغاً بالكادر البشري وتطويره، ويوجه بشكل مستمر بدعم الكفاءات وتمكينها وإلحاقها بمختلف البرامج التدريبية المتقدمة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تبوء العديد من ضباط شرطة دبي مناصب قيادية متنوعة على المستوى المحلي والدولي.



وأضاف العميد حارب الشامسي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تفخر بالكفاءات البشرية المتميزة والقادرة على تقديم قيمة مُضافة للعمل الأمني والشرطي، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما على المستوى الدولي أيضاً، وهو ما يعكس الاحترافية والمهنية التي جعلت من شرطة دبي مؤسسة شرطية رائدة على المستوى العالمي، ولها مكانة وسمعه عالمية مرموقة، لدورها في تعزيز الأمن والأمان للمجتمع، وتعاونها الدولي لتحقيق الأهداف الدولية المشتركة في أمن وأمان المجتمعات.



من جانبها قالت الملازم أول علياء السعدي، إنها تشعر بالفخر كونها أول ضابط ارتباط إماراتية تعمل لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، لما تشكله المنظمة من أهمية دولية، وكذلك الشعور بالمسؤولية المهمة التي تقع على عاتقها في هذه المرحلة، والدور الذي يتطلب جهد وعمل احترافي لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الالتحاق، مؤكدة أن اختيارها وتشريحها للعمل يعكس الدور الريادي للمرأة الإماراتية في السلك العسكري، والتي أثبتت مدى قدرتها وإمكانيتها على تحقيق إنجازات نوعية محليا ودولياً.



وأضافت الملازم أول علياء السعدي، أنها تطمح إلى أن تشكل فارقاً في مجال أمن المعلومات والأمن الإلكتروني من خلال اكتساب الخبرات المختلفة التي تدعم هذا التوجه، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات والممارسات الدولية التي من شأنها أن تعزز من مستوى الأداء في مجال الأمن السيبراني الدولي.





تشغل الملازم أول علياء السعدي عضوية مجلس القيادات الشرطية الشابة في شرطة دبي، وعضوية مجلس رابطة خريجي جامعة زايد، وشغلت العديد من العضويات، منها عضوية برنامج مساندة الطلبةPALS ، وعضوية مجلس العلماء في شرطة دبي.