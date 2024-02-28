2000 مشارك في مؤتمر ومعرض النقل بدبي

تنطلق، اليوم، في دبي، فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

وتنعقد الدورة الحالية للمؤتمر والمعرض في الفترة من 28 فبراير إلى الأول من مارس المقبل، تحت شعار «التنقل المستدام وجودة الحياة»، حيث يعكس هذا الشعار التزام الهيئة دفع عجلة تطوير وسائل المواصلات العامة مع التركيز على استلهام التغيير الإيجابي، والدفع نحو مستقبل أكثر استدامة وقابلية للعيش.

ويسلط المؤتمر الضوء على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مجال النقل وابتكارات التنقل الحضري، لتحقيق هدف المناخ العالمي المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

وسيحضر المؤتمر أكثر من 2000 مشارك، بينهم خبراء الصناعة والباحثون ورؤساء الجهات الحكومية والقادة، لتبادل المعرفة والخبرات في قطاع النقل والنقل العام. وسيستضيف المؤتمر أكثر من 65 متحدثاً من 22 دولة، لوضع حلول مبتكرة تدعم النقل المستدام ورفاهية المجتمع. وسيشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر 46 عارضاً، يسلطون الضوء على أحدث التقنيات والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى إحداث ثورة في أنظمة النقل، وتعزيز الحلول المستدامة.

وقال عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات رئيس اللجنة العليا للإشراف على استضافة فعاليات مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد عبيد الملا: «تحظى هذه الدورة من المؤتمر بمكانة خاصة، كونها تسلط الضوء على أهمية النقل المستدام في مواجهة التحديات البيئية الملحّة، من خلال نقاشات هادفة تمهد الطريق لرسم استراتيجيات قابلة للتنفيذ، تعطي الأولوية لرفاهية المجتمعات».

وأضاف الملا أن مؤتمر ومعرض المواصلات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبح منصة لإحداثِ التغيير نحو الأفضل، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والأفكار المبتكرة، ولعرض حلول التنقل الحضري المبتكرة، وتعزيز التواصل بين قادة الصناعة وواضعي السياسات والخبراء. وتشمل الموضوعات المطروحة للبحث والنقاش: الذكاء الاصطناعي، التنقل الأخضر، البنية التحتية المرنة، التخطيط الحضري، جودة الحياة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، والتنقّل الحضري المستدام.