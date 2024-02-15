ملتقى الشارقة البلدي السابع ينطلق 21 فبراير تحت شعار "الشارقة تزدهر بالاستدامة"

تعقد دائرة شؤون البلديات بالشارقة، خلال يومي 21 و22 فبراير، ملتقى الشارقة البلدي السابع تحت شعار "الشارقة تزدهر بالاستدامة"، والذي يسلط الضوء على أبرز إنجازات العمل البلدي ويناقش عدداً من الموضوعات التنموية.

ويشمل الملتقى عدداً من الجلسات حول التنمية المستدامة، والنسيج الحضري والعمراني، والمستقبل البلدي والمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن عدد من ورش العمل التخصصية.

وتناقش جلسة التنمية المستدامة عدداً من الموضوعات منها أدلة وأدوات الاستدامة، وأهمية المشاريع التنموية في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، واستراتيجية الاستدامة للمؤسسات، ومخطط البيئة المبنية المستدامة في دولة الإمارات، فيما تناقش جلسة النسيج الحضري والعمراني موضوعات منها تحقيق معايير العزل في تنفيذ الجدران الخارجية، والرقابة المخبرية على المواد الإنشائية وأثرها في الاستدامة والحفاظ على المنشآت وتقليل مخلفات مواد البناء.

أما جلسة المستقبل البلدي والمسؤولية المجتمعية، تناقش بناء الخطة الاستراتيجية للمجالس البلدية، والنشر المستدام.