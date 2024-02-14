حوادث مُعقدة تحاكي الواقع في «تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ»

تواصلت لليوم الثاني فعاليات «تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024» الذي يُقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في المدينة التدريبية بالروّية، وتُنظمه الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO).

وحضر القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، فعاليات اليوم الثاني، الذي شهد منافسات قوية بين الفرق المشاركة التي خاضت ستة سيناريوهات للحوادث المعقدة التي تحاكي الواقع، شارك فيها كل من فريقي الإنقاذ 1 و2 بشرطة دبي، وفريق الإنقاذ التابع للدفاع المدني بجمهورية سنغافورة، وفريق الإنقاذ التابع للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، وفريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وفريق هيئة الشارقة للدفاع المدني، وفريق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وقال مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، العميد خبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، إن التحدي في اليوم الثاني شهد مستوى عالياً من التنافس القوي بين الفرق، الأمر الذي يؤكد أهمية مثل هذه المسابقات في رفع مستوى جاهزية فرق الإنقاذ، وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من هذه التجارب، حيث استطاعت الفرق أن تحقق أرقاماً قياسية جيدة في إنجاز المهمة والسيناريو، سواء في الإنقاذ القياسي أو الإنقاذ المعقد.

من جانبه، بيّن مدير إدارة البحث والإنقاذ بشرطة دبي، العقيد خالد الحمادي، أن هناك معايير قياسية يجب تلبيتها لتحقيق النقاط كافة لإنجاز كل مهمة إنقاذ، فعلى سبيل المثال في محور احتساب نتائج قائد الحدث، يتضمن المحور العديد من المعايير، منها نهج الفريق الأولي والمسح الخارجي والتخطيط والسيطرة والتحكم وثقة الفريق والتواصل وإدارة الفريق والتحكم بالأدوات والمعدات وغيرها من المعايير الأخرى.

وقال ممثل المنظمة العالمية للإنقاذ، آيان ماريت، إنه وللمرة الثانية تشارك المنظمة مع شرطة دبي في تنظيم هذا الحدث، وإن مثل هذه التجارب والممارسات لها دور كبير في اكتساب الفرق خبرات أكثر، حيث تتبادل وتخوض تجارب جديدة، خصوصاً أن تنوع الفرق يبرز العديد من المهارات، ويسهم في رفع جودة الخبرات.