محمد بن راشد يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين حكومات العالم

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس جمهورية قيرغيزستان، صادر جباروف، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024. ورحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برئيس قيرغيزستان والوفد المرافق له، معرباً سموّه عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة التي تجمعها مع جمهورية قيرغيزستان، والحرص المشترك على تطويرها، بما يدعم طموحات البلدين والشعبين الصديقين، ويسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة.

وتم، خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات، وتنمية مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان في جميع المجالات. كما تطرق اللقاء إلى محاور وموضوعات عدة تتضمنها الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات، وأهمية ما تطرحه من حلول مبتكرة بشأن استشراف مستقبل الحكومات، والإسهام في تعزيز كفاءتها ومرونتها وفلسفتها الاستباقية، للتعامل مع الاستحقاقات التنموية والاقتصادية، ومواكبة المستجدات والمتغيرات الدولية، والاستثمار الأمثل للفرص من أجل بناء مستقبل أفضل لبلدانها ومجتمعاتها. من جهته، أشاد صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في المجالات والقطاعات كافة، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع الإمارات في مختلف المجالات، وعلى المستويات كافة.

وأثنى على مستوى تنظيم القمة العالمية للحكومات، ودورها المهم في صياغة رؤى جديدة، لتعزيز التعاون الدولي من أجل الوصول إلى طرق فاعلة لتطوير العمل الحكومي، وصنع مستقبل أفضل للبشرية.

كما التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة. وبحث سموّه، خلال اللقاء، مع رئيس جمهورية المالديف، العلاقات الثنائية وروابط الصداقة والتعاون الحكومي والاقتصادي بين البلدين، وكذلك مشاركة جمهورية المالديف في القمة العالمية للحكومات 2024، وما تمثله من فرص لمزيد من التقارب بين الإمارات والمالديف على مختلف الصعد، لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياسي. وتطرّق اللقاء إلى أبرز المحاور التي تضمنتها أجندة القمة العالمية للحكومات 2024، وما يمثله الحدث من أهمية دولية باعتباره منصة جامعة ومحفزة لتعزيز جهود الحكومات حول العالم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها البشرية، سواء الحالية أو المحتملة مستقبلاً، من أجل تمكين جميع الشعوب من تحقيق ما تصبو إليه من مقومات الرفعة والتقدم والازدهار.

والتقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء جمهورية كوبا الصديقة. وبحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع رئيس الوزراء الكوبي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة. كما شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع اتفاقية التعاون والتبادل المعرفي بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية كوبا الصديقة.

وأكد سموّه، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون بين حكومات العالم، بما يعود بالخير على جميع الشعوب. من جانبه، أشاد مانويل ماريرو كروز بالتجربة الناجحة لدولة الإمارات في العمل الحكومي، وسعيها الدائم إلى تبادل الخبرات مع حكومات العالم.

كما أشاد بمستوى العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات في تطوير التعاون الدولي، وتمكين المسؤولين الحكوميين حول العالم من مواجهة التحديات المستقبلية.