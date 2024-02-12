محمد بن راشد: القمة العالمية للحكومات تواصل دورها المهم في بناء اقتصاد عالمي مستدام

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024.

كما حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، ووزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عمر بن سلطان العلماء.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي العالمي، والعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، ودور الاقتصاد الإماراتي المتنوّع والمتنامي في دعم بيئة الأعمال الدولية، انطلاقاً من كونه نموذجاً فريداً في التطوّر والاستدامة.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، مواصلة القمة العالمية للحكومات لدورها المهم في استشراف حكومات المستقبل، ودعم بناء اقتصاد عالمي مستدام، وذلك من خلال مشاركة العديد من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر والمنظمات الدولية في أعمالها، لافتاً سموّه إلى أن جلسات القمة ومخرجاتها تسهم بشكل فاعل في ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين دول العالم، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بما يسهم في تحقيق الازدهار والرفاه لدول العالم.

من جهتها، أثنت كريستالينا جورجيفا على جهود دولة الإمارات في دعم بيئة الأعمال والاقتصاد العالمي، مشيدة بأداء الاقتصاد الإماراتي وتطوّره المستمر.

وثمنت الجهود الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات عبر منصة القمة العالمية للحكومات التي تجمع صناع قرار وخبراء عالميين ومختصين في شتى المجالات، حيث توفر لهم بيئة محفزة للحوار الهادف والبناء وتبادل الرؤى والأفكار والتجارب الملهمة، من أجل الخروج بحلول مبتكرة للتحديات العالمية تعود نتائجها بالنفع على البشرية جمعاء.

وأكدت تطلع صندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع دولة الإمارات التي تقدم نموذجاً اقتصادياً ملهماً يحتذى.

• كريستالينا جورجيفا تثني على جهود دولة الإمارات في دعم بيئة الأعمال والاقتصاد العالمي، وتشيد بأداء الاقتصاد الإماراتي وتطوّره المستمر.

• اللقاء تناول العلاقات بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي.