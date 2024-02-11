8335 مبنى أخضر في عجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن إجمالي عدد المباني الخضراء في الإمارة بلغ 8335 مبنى حسب معايير البناء الأخضر المتعلق بالمباني السكنية، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة، وتجسيداً للمنهجيات المتبعة في عام الاستدامة، الذي يواصل رحلته للعام الثاني على التوالي، تأكيداً على نتائجه الإيجابية الملموسة.

وبيّنت الدائرة أن العدد يشمل المباني التي أُنجزت منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى لقرار البناء الأخضر والصادر منذ عام 2018 وحتى نهاية عام الماضي 2023، حسب التقرير الصادر عن الدائرة.

وفي هذا الصدد، أكد مدير إدارة المباني بالدائرة، المهندس خليفة عبدالله الفلاسي، أن دائرة البلدية حققت المستهدف للعام الماضي، والمتعلق بالمباني الخضراء، لعملها الدؤوب لزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، ورفع مستوى حيوية المباني من خلال تطبيق معايير واشتراطات المباني الخضراء للفلل السكنية الجديدة في الإمارة، والتي تم اعتمادها والبدء فعلياً بتطبيقها خلال السنوات الماضية، للارتقاء بعجمان في كل المجالات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.

وأضاف الفلاسي: «توجهنا لبناء مجتمع سعيد يسهم في بناء اقتصاد أخضر، وعليه استهدفنا توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة بشكل يضمن للسكان والزوار خفض انبعاثات الكربون في أجواء الإمارة والارتقاء بها لتكون مدينة صحية وجذابة»، متابعاً أن الدائرة حققت نمواً في مجال البناء الأخضر.

وتابع الفلاسي أن الدائرة شهدت تجاوباً من ملاك المباني والمستثمرين، الذين تجاوبوا مع الاشتراطات التي عملت على رفع كفاءة المباني في تعاملها مع الطاقة والمياه والمواد والنفايات، بالتزامن مع تقليل مخاطر البناء على صحة البشر والبيئة.