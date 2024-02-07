محمد بن راشد يستقبل عدداً من القيادات العسكرية في الدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اليوم (الأربعاء)، في مقر كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين، عدداً من القيادات العسكرية في الدولة والدول الشقيقة والصديقة والملحقين العسكريين لدى الدولة، من حضور حفل تخريج الدفعة الـ 48 من مرشحي الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية.

وأكد سموه خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون في مجال إعداد الكوادر العسكرية القادرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات المحيطة، وما يتطلبه ذلك من العمل على زيادة التبادل المعرفي والعلمي ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من الأفكار المبدعة في إعداد أجيال من العسكريين المؤهلين والمزودين بالأدوات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل كل في موقعه.

وهنّأ الحضور .. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة تخرُّج دفعة جديدة من طلبة كلية زايد الثاني العسكرية، مشيدين بالمستوى التعليمي والعسكري للكلية التي باتت تُصنّف ضمن أبرز الكليات والمعاهد العسكرية في العالم.

حضر اللقاء معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة.