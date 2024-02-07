هل يجوز تسجيل عدة شيكات مرتجعة في قضية واحدة؟

وصل استفسار من قارئ يقول فيه :

هل يجوز ان اجمع شيكات مرتجعة ضد شخص واحد، وتقديمها للمحكمة دفعة واحدة، حيث حصلت على مدار سنتين، على 24 شيكا، ولم أتحصل على قيمتهم ، وأرغب في مقاضاة المدعي عليه؟

الإجابة :

قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

طالما أن الشيكات قد حلت مواعيد استحقاقها وتم صدور إفادة من البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو الرصيد غير كاف أو الحساب مغلق وطالب التنفيذ واحد والمنفذ ضده واحد في جميع الشيكات يمكنك تسجيل ملف تنفيذ شيكات واحد أياً كان عدد الشيكات ويتم تحصيل الرسوم على إجمالي قيمة الشيكات

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