منصور بن محمد يفتتح معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2024

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية صباح اليوم (الاثنين) فعاليات النسخة الثالثة والعشرين لمعرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2024، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة ما يزيد على 900 شركة عارضة من أكثر من 40 دولة.

واطلع سموه خلال الجولة، التي رافقه فيها سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسُلطة مركز دبي التجاري العالمي، على ما يقدمه المعرض هذا العام من التقنيات المبتكرة، وما يوفره من فرص للتعلم وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال المختبرات الطبية، وأهم الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر المصاحب من خلال أكثر من 130 متحدثاً .

واستمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول ما يضمه المعرض من أجنحة ومنصات دولية والتي تشارك من خلالها كبرى الشركات والجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والتي تعرض من خلاله أحدث الابتكارات المخبرية عبر ثماني فئات من المنتجات، والتي تشمل وطب الطوارئ، والتصوير والتشخيص، والرعاية الصحية والخدمات العامة، وتكنولوجيا المعلومات، والمختبرات، والمعدات والأجهزة الطبية والصيدلة والتغذية، والمستهلكات والسلع الاستهلاكية.

وحرص سموه، خلال الجولة، على زيارة عدد من الأجنحة الدولية المشاركة، والتي شملت أجنحة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا، حيث اطلع سموه على أحدث التقنيات والحلول والمنتجات والمختبرات الطبية التي تعرضها الجهات العارضة من تلك الدول.

وزار سموه خلال الجولة جناح شركة "بيور لاب"، التي تقوم بتشغيل وإدارة أكبر شبكة من المختبرات الطبية المعتمدة في المنطقة، والتي يبلغ مجموعها حالياً أكثر من 160 مختبرا طبيا في جميع أنحاء الدولة، كما شملت جولة سموه زيارة منصة شركة "ريفيتي" ، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما تقدمه الشركة من حلول وتقنيات وخدمات رائدة في مجال الرعاية الصحية بدءاً من اكتشاف الأمراض من ثم التشخيص والعلاج بما في ذلك التركيز بشكل خاص على تقنيات الأوميكس متعددة التخصصات، وتحديد الدلالات الحيوية، والتصوير، والتنبؤ، والفحص، والكشف والتشخيص، والمعلوماتية.

وتفقد سموه جناح شركة BECKMAN COULTER الأميركية حيث اطلع سموه على أعمال الشركة التي تشمل تطوير وتصنيع وتسويق المنتجات الخاصة بالاختبارات الطبية الحيوية. كما زار سموه جناح شركة مختبرات "أبوت" الأميركية العالمية المتخصصة في مجال المختبرات الطبية والرعاية الصحية والتي تنتشر منتجاتها في أكثر من 130 دولة.

كما زار سموه جناح شركة BIOMERIEUX وهي شركة متعددة الجنسيات للتكنولوجيا الحيوية، حيث استمع سموه إلى شرح حول نشاط الشركة عالمياً، والتي توفر حلولاً تشخيصية تحدد مصدر المرض والتلوث لتحسين صحة المريض وضمان سلامة المستهلك من خلال فروعها في 44 دولة.

وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة جناح شركة "بابيروس"، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توريد المعدات الطبية في دولة الإمارات، وتساعد في تقديم الحلول التشخيصية المبتكرة في ثلاثة مجالات رئيسية: التشخيص الجزيئي، والطب الشخصي، والتشخيص المناعي. وشملت جولة سموه زيارة شركة "سيسمكس، المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والرائدة عالميا في مجال تشخيص وخدمات أمراض الدم، والتي تعتبر من بين أفضل شركات التشخيص عالمياً ضمن ثمانية مجالات هي: أمراض الدم، وعلوم الحياة، وتحليل البول، والرعاية الأولية، وتخثر الدم والكيمياء المناعية، والرعاية الصحية الأساسية، وقياس التدفق الخلوي.

وتفقد سموه أيضا منصة شركة " Snibe Diagnostics" الصينية الرائدة في مجال توفير الحلول والتقنيات المختبرية للوقاية من الأمراض والتشخيص ومراقبة العلاج ومراقبة التشخيص وتقييم الحالة الصحية والأمراض الوراثية.

توسعات

وتأكيدًا على التزام ميدلاب الشرق الأوسط بالابتكار، فقد تمت إضافة منطقة ومؤتمر جديدين، حيث تمت إضافة منطقة طب الجيل القادم إلى المعرض هذا العام والتي تقام بالشراكة مع شركة إكسبريس ميد للتشخيص والأبحاث، وتشغل مساحة عرض تبلغ 1500 متر مربع وتضم أكثر من 100 عارض، حيث ستتم مناقشة عدة موضوعات خلال مؤتمر طب الجيل القادم تشمل كلاً من: طب الجينوم والطب الدقيق وطول العمر ومكافحة الشيخوخة.

وقال توم كولمان، مدير معرض "ميدلاب - إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “كان العام الماضي عاماً قياسياً بالنسبة لميدلاب الشرق الأوسط، حيث تم تحقيق صفقات بقيمة 1.9 مليار درهم إماراتي، وفي ضوء هذا الإنجاز نتوقع زيادة بنسبة 20٪ في أعداد الزوار هذا العام، كما لدينا بعض الفعاليات الجديدة التي تمت إضافتها إلى نسخة هذا العام والتي ستعزز بدورها الأثر الشامل سواء بالنسبة للعارضين أو الحضور".

ويشهد مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2024 مجموعة من الابتكارات والحلول لتطوير المهارات المختبرية وتحسين وظائف المختبر من خلال 12 مؤتمرًا، حيث يعد الحدث أكبر مؤتمر للمختبرات الطبية متعدد المسارات والمعتمد من قبل التعليم الطبي المستمر على مستوى العالم ويضم أكثر من 130 متحدثًا محليًا ودوليًا.

ويتضمن برنامج المؤتمرات لهذا العام كلاً من: طب الجيل القادم، وإدارة المختبرات، وإدارة جودة المختبر، والكيمياء السريرية، وعلم المناعة، وعلم الدم، وعلم الأحياء الدقيقة السريري، وتفسير الجينوم السريري، وطب نقل الدم، وعلم الأنسجة، ومستقبل المختبر والاستدامة في المختبر.

وتضمن اليوم الأول لمعرض ميدلاب الشرق الأوسط، استضافة شركة فروست آند سوليفان لجلسة نقاشية حول "الاستثمارات الاستراتيجية وفرص النمو: إعادة تشكيل مستقبل صناعة المختبرات وأدوات التشخيص في الشرق الأوسط". كما ناقشت لجنة مؤلفة من نخبة قادة الرعاية الصحية في ثينك تانك موضوعات الصناعة الرئيسية بما في ذلك المحركات والتحديات الرئيسية التي تواجه صناعة المختبرات والتشخيص في الشرق الأوسط والتقنيات المتوقعة لدفع النمو في الصناعة في السنوات المقبلة بحضور ممثلين عن شركات: آبوت وراندوكس وثيرمو فيشر وكليفلاند كلينك، حيث الدكتور بيرني كروال، الرئيس المنتخب للكلية الملكية لعلماء الأمراض في المملكة المتحدة "استراتيجيات لضمان أن الاختبارات المعملية مركزة وآمنة" في مؤتمر إدارة المختبرات، بينما تحدثت الدكتورة لبنى الزدجالي، استشارية أمراض الدم من جامعة السلطان قابوس للسرطان الشامل مركز مسقط من خلال مؤتمر أمراض الدم عن نظم المعلومات المخبرية لأمراض الدم