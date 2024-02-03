إنقاذ شخصين كانا مفقودين في البحر

أنقذ الحرس الوطني، بالتنسيق مع جناح الجو التابع لوزارة الداخلية، شخصين في العقد الثالث من العمر، من الجنسية الآسيوية، كانا مفقودين في البحر، إثر غرق قاربهما بسبب تقلب الأحوال الجوية.

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ، رغم الظروف الجوية، من تحديد موقع الشخصين اللذين كانا يعانيان تعباً وإرهاقاً شديدين، وتم إخلاؤهما عبر الطائرة التابعة لوزارة الداخلية إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.