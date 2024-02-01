أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى 22 قاضياً جديداً في محاكم دبي، اليمين القانونية بمجلس الشندغة بدبي.

وتمنى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للقضاة الجدد، التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والإسهام في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي، وضمان سير العمل وانتظامه في محاكم دبي على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في إعلاء حكم القانون، ومراعاة حقوق أفراد المجتمع، واحترام الإنسان وصون كرامته.

حضر مراسم أداء اليمين، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

كما حضر أداء اليمين أيضاً، النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ‏ومدير عام محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، ورئيس محكمة التمييز، القاضي عبدالقادر موسى محمد.

من جانبهم، أعرب الأعضاء الجدد في محاكم دبي عن تقديرهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدين التزامهم بتحمُّل مسؤولية إعلاء كلمة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة دون إبطاء أو تأخير.

وأدى اليمين القانونية كل من: زينب عيسى بدر الحمادي، وأحمد حميد علي بن خاتم، وعلي عبدالله محمد الهاشمي، ود. حمد عبدالكريم محمد البلوكي، وسعود إبراهيم أحمد سعيد الملا، ود. صقر محمد حسين العطار، وإيمان أحمد حسن المرزوقي، ود. عايض علي جابر علي الأحبابي، وأحمد أيوب محمد نور محمود، وراشد سالم أحمد المدحاني، وهشام محمد محمود علي العوجي، ومحمد مجدي البسيوني عبدالحافظ، وياسر بهاء الدين إبراهيم عبدالعزيز، وهشام عبدالرحمن محروس عبدالرحمن، ومحمد عزت طه أحمد، ومحمد علي أحمد سلامة، ووليد إبراهيم محمد عبدالوهاب، وتامر محمد الخضري محمود سعودي، وأحمد علي سعيد الموافي المتولي الموافي، ود. محمد عصام إبراهيم الترساوي، وخالد حسن أحمد حسن شبرية، ومحمد أحمد محمد حسن نصر، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة في ضوء احترام التشريعات السارية في الدولة، وإعلاء سلطة القانون.