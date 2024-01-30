رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الأمة التركي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة الكبير "البرلمان " في الجمهورية التركية..بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة ــ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ـــ برئيس مجلس الأمة التركي الذي نقل إلى سموه تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار..فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من التطور والنماء.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي نعمان كورتولموش مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية وسبل تعزيزها على جميع المستويات إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى أهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين في تحقيق أهداف شراكتهما التنموية وبناء جسور التعاون والتقارب بين شعبيهما ودعم القضايا المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي..إضافة إلى دور البرلمانات في تعزيز قيم السلام والحوار في العالم ونشر القيم الإنسانية المشتركة

حضر اللقاء..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعدد من الشيوخ والمسؤولين.