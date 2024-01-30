هل يمكن صرف الشيك بعد موعد استحقاقه ؟

استشارة قانونية



السؤال:

تقول قارئة، لدى شيك كان مستحقا للصرف في يناير 2020، وبعد أربع سنوات من تاريخ استحقاقه، توجهت إلى البنك المسحوب عليه الشيك، لصرفه، لكن البنك أعاده مره أخرى لسببين الأول انتهاء المدة القانونية، والثاني كون الحساب المحرر عليه الشيك مغلقا.. وتسأل كيف يمكن أن تحصل قيمة الشيك في مثل هذه الحالة ؟.

الإجابة :

قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إنه وفقاً لنص المادة (638) من قانون المعاملات التجارية الاتحادية ، تتقادم المطالبة بقيمة الشيك بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديم الشيك للصرف، وميعاد تقديم الشيك للصرف ستة أشهر من تاريخ استحقاقه

وفقاً لنص المادة (618) من نفس القانون، أي أن مدة تقادم المطالبة بقيمة الشيك الفعلية هي سنتين وستة أشهر من تاريخ استحقاقه.

وأضاف أنه بناءً على إفادة البنك المسحوب عليه بالسبب الثاني بأن الحساب مغلق يمكن للقارئة ، قيد ملف تنفيذ شيكات بالمحكمة التي يقع بها محل إقامة الساحب مصدر الشيك، ثم يتم اعلانه ومنحه مهلة سبعة أيام للتنفيذ وعند عدم التنفيذ يتم تقديم طلبات استعلامات عن أملاكه لتوقيع الحجز عليها مع منعه من السفر.