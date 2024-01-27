قاوم متهم بترويج وبيع المخدرات رجال الشرطة أثناء القبض عليه، بحجة أنه مارس حق الدفاع الشرعي، فهل يعد هذا أحد أسباب الإباحة؟

(س.أ) - دبي

يعد حق الدفاع الشرعي أحد أسباب الإباحة التي ينص عليها القانون، ولا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي، ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توافرت الشروط الآتية:

إذا واجه المدافع خطراً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة، وإذا تعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب، وألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع الخطر، وأخيراً أن يكون الدفاع لازماً لدفع الاعتداء متناسباً معه.

ولا يتيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بتنفيذ واجبات وظيفته، وضمن حدودها، إلا إذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف سبب معقول، وبالتالي فإن المتهم في قضية الترويج وبيع المخدرات عند مقاومته رجال الأمن لا يعد في حالة الدفاع الشرعي، وإنما يعاقب بجريمة مقاومة رجال الأمن بالقوة، إضافة إلى جريمتي الترويج وبيع المخدرات.

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