تجميل

نوّه قرّاء بجهود تزييّن الطرق والساحات أسفل الجسور في مناطق عدة، مشيرين إلى أن المظهر الجمالي لتلك المسطحات الخضراء، يخفف من حدة التوتر الناجم عن الازدحام في أوقات الذروة.

مسابح

اشتكى مستأجرون من إصرار إدارات مبانٍ سكنية تضم مسابح على غلقها أمام المستأجرين، بدعوى الصيانة أحياناً، وربطها ببدل نقدي منفصل عن الإيجار أحياناً أخرى.

إيجار

ذهب قارئ لتفقد شقة سكنية معروضة للإيجار في أحد الأبراج السكنية بعجمان، وفقاً لمعلومات تلقاها من الوسيط، وعندما فتح بابها فوجئ بكلب يهاجمه من داخل الشقة، ليتبين لاحقاً أن الوسيط أرسله إلى شقة أخرى بالخطأ.

مواقف

يتعمد ذوو طلبة ترك مركباتهم في مواقف أصحاب الهمم أمام بعض المدارس، الأمر الذي يمنع الأشخاص المعنيين بهذه الخدمة من وقف مركباتهم فيها، لذا يضطرون لاستخدام مواقف في أماكن بعيدة.

رسوم

تفرض مراكز خدمية وشركات رسوماً تصل إلى 2% لدى الدفع بالبطاقات البنكية، حيث إنها تفضل التعامل النقدي. وتساءل متعاملون عن مدى قانونية هذه الرسوم عند الدفع بالبطاقة.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

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