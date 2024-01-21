الظفرة.. وجهة فريدة لعشاق السياحة الصحراوية والصيد المستدام

تستقطب دولة الإمارات بسحرها الصحراوي السياح وهواة المغامرات البرية والصيد المستدام، وقد أظهرت الدولة ممثلة في الجهات الثقافية والسياحية عناية خاصة بكنوز الصحراء لا سيما أنها تحتل مساحة تصل إلى نحو ثلاثة أرباع مساحة الإمارات، وحرصت على لفت الأنظار إليها، واستثمار سحرها الطبيعي وإقامة المحميات والعناية بها وتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والتراثية وبناء المنتجعات الفاخرة التي فرضت حضورها على خارطة السياحة العالمية.

وتبرز من بين أهم هذه الوجهات على خارطة السياحة الصحراوية منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي التي تستقطب على مدار العام الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة.

ويزداد معدل الإقبال على منطقة الظفرة طيلة فصل الشتاء، بالتزامن مع النسخة الرابعة من حملة "أجمل شتاء في العالم" التي تشكل أكبر حملة من نوعها لإبراز خيارات السياحة الداخلية المتنوعة في مختلف أنحاء الإمارات، كما تعرّف الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة بشتاء الإمارات المعتدل، ومقوّمات الجذب التي توفرها الدولة لزوارها.

وتكتسب حملة "أجمل شتاء في العالم" لهذا العام أهمية خاصة انطلاقاً من شعارها "قصص لا تنسى" وما يحمله من دلالات حول ثراء المقومات السياحة في دولة الإمارات، التي توفر تجارب فريدة ترسخ في ذاكرة الزوار والسياح لفترة طويلة.

وجهة عالمية

وشكلت منطقة الظفرة نقطة جذب متفردة على صعيد السياحة واستقطاب عشاق الطبيعة البكر والصحراء الممتدة، بفضل ما تحتضنه من محميات طبيعية ومهرجانات ثقافية تراثية، ومنتجعات راقية تستهوي عشاق الاسترخاء في أحضان الصحراء.

ومن أبرز الوجهات في المنطقة تأتي محمية المرزوم للصيد، التي تعد الأولى عالمياً في مجال الصيد المستدام الذي يجمع بين الحفاظ على التوازن البيئي والكائنات المهددة بالانقراض من جهة، ومتعة السياحة الصحراوية والصيد التقليدي بالصقارة والسلوقي وفراسة الصحراء وكافة أوجه التراث من جهة أخرى.

وقد فتحت محمية المرزوم أبوابها في عام 2015 حيث تعد أول وأكبر محمية في دولة الإمارات لممارسة الصيد بالطرق التقليدية عن طريق الصقور والسلوقي، وتقدم المحمية تجربة ثقافية وسياحية فريدة للصيد التقليدي، وتعزز الوعي بالصقارة وصون البيئة والتراث.

وتصل مساحة محمية المرزوم إلى 923 كيلومتراً مربعاً، وتستقبل المحمية الصقارين وهواة الصيد التقليدي والزوار بشكل يومي (على مدار 7 أيام أسبوعياً)، وضمن فترتين للصيد باليوم الواحد (صباحية ومسائية)، إذ توفر لمرتاديها تجربة الاستمتاع بالطبيعة والبيئة الخلابة التي تمتاز بها المحمية، إلى جانب ممارسة هواية الصيد التقليدي.

وقد استقطبت المحمية منذ تدشينها أكثر من 10 آلاف زائر من الصقارين والسياح العرب والأجانب، خصوصاً من عشاق الصقارة والصيد التقليدي والسياحة الصحراوية.

وتتيح محمية المرزوم المجال للصقارين لممارسة هذه الهواية الأصيلة داخل الدولة ضمن إطار الصيد المستدام مع المحافظة على البيئات الطبيعية التي تأويها المنطقة المحمية، بالتزامن مع الحرص على حماية عناصرها الحيوية والجيولوجية، وتعزيز برامج إعادة توطين الأنواع البرية المهددة بالانقراض، وتخصيص المحمية كموئل للصقارة بالأسلوب التقليدي، كما تتيح المحمية الفرصة للعلماء والباحثين لإجراء الدراسات الميدانية.

وللحفاظ على التنوع البيئي في المنطقة، تشترط المحمية على جميع مُرتاديها التقيّد بقانون الصيد في إمارة أبوظبي ضمن إطار الصيد المُستدام، والالتزام ببعض الشروط الضرورية التي تمّ اعتمادها بما يكفل نجاح تجربة الصيد للجميع وعدم إلحاق أي ضرر بالمحمية وما تحتويه من كنوز طبيعية، وعدم التسبب بأي إزعاج أو إيذاء للحياة البرية أو الأشجار أو النباتات.

محميات طبيعية

وتحتضن منطقة الظفرة إلى جوار محمية المرزوم العديد من المحميات الطبيعية الجاذبة والتي تمتاز كل منها بطبيعتها الخاصة والكائنات البرية التي تحتضنها، وتتنافس في حجم المساحات الخضراء التي تلقي بظلالها على رواد المحميات.

ومن هذه الوجهات محمية الرملة في منطقة الظفرة التي تعد واحدة من أكبر المحميات الطبيعية، وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 544 كيلومتراً مربعاً، فيما تعد محمية قصر السراب من أهم المحميات للسياحة البيئية، كما أنها إحدى أهم المحميات التي يتجول فيها المها العربي بحُرية، في منطقة الربع الخالي، وتبلغ مساحتها 308 كيلومترات من الكثبان الرملية الطبيعية والمسطحات الملحية، وتضم أكثر من 30 نوعاً من الطيور و13 نوعاً من الزواحف و 10 أنواع من الثدييات، بما في ذلك المها العربي الذي أعادته أبوظبي من حافة الانقراض وتم إعادة توطينه بنجاح في البرية.

وتمثل محمية يو الدبسا الوجهة المُثلى للنباتات المحلية في منطقة الظفرة وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 212 كيلومتراً مربعاً، فيما تستضيف محمية الحبارى أكبر برامج لإعادة توطين الحبارى في المنطقة، كما أنها المحمية الوحيدة التي شوهد فيها قط الرمال بعد فترة زمنية طويلة لم يُسجل له خلالها أي مشاهدة، وكذلك محمية بدع هزاع التي تغطي الغابات أكثر من 75% من مساحتها وتمتد على مساحة 77 كيلومتراً مربعاً، كما تعتبر محمية برقا الصقور من أهم مواقع تكاثر الحبارى ويكسوها غطاء نباتي مميز، في حين تعد محمية الطوي واحدة من المناطق المهمة لتكاثر الحبارى بمساحة إجمالية قدرها 46 كيلومتراً مربعاً.

مهرجانات ثقافية

وعززت الفعاليات الثقافية والمهرجانات التي تحتضنها منطقة الظفرة من مكانتها السياحية، وشكلت فرصة سانحة للتعرف إلى جوهر الثقافة المحلية وتحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وقد أسهم مهرجان الظفرة الذي يعقد في مدينة زايد «بوابة الربع الخالي» في تعزيز مكانة المنطقة إقليمياً وعالمياً كوجهة سياحية تراثية، ويعد واحداً من أهم المناسبات السياحية التي تستقطب عشاق السياحة التراثية والصحراوية من المنطقة ومختلف دول العالم.

ويستهدف مهرجان الظفرة بأنشطته المتنوعة الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة من خلال دعم مُلاك الإبل بجوائز سنوية مجزية وإتاحة الفرصة أمامهم لتسويق إبلهم لأكبر عدد من المهتمين، بما يجعله الملتقى الأول إقليمياً وعالمياً لهواة وملاك الإبل، وكذلك المساهمة في تطوير السياحة الثقافية وتحفيز النشاط الاقتصادي في منطقة الظفرة وإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، والترويج لبوابة الربع الخالي، واستقطاب عشاق السياحة البيئية والصحراوية والمسابقات التراثية مثل الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والسلوقي العربي والرماية.

ويستمر مهرجان الظفرة هذا العام بدورته الـ 17، والذي انطلق 21 أكتوبر 2023، إلى 8 فبراير 2024، وتعتبر هذه الدورة هي الأضخم منذ انطلاقه عام 2008.