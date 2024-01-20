تدريب 25 طالباً من «التقنية» لدمجهم في سوق العمل

أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية عن تدريب 25 طالباً من طلاب كليات التقنية العليا في إمارة رأس الخيمة ضمن برنامج استغرق أربعة أشهر، مؤكدة أن أولوية التوظيف في «راكز» ستكون للطلبة المتدربين بعد إنهائهم الدراسة الأكاديمية.

وأسهم البرنامج في رعاية الطلاب وإكسابهم خبرة عملية ستساعدهم على فهم مختلف الجوانب التعليمية والمهنية.

وأضافت أنه جرى تدريبهم في إدارات «راكز» بما فيها مجالات المتعاملين وتطوير الأعمال والمبيعات والتسويق والاتصال المؤسسي وتقنية المعلومات والمالية والهندسة والموارد البشرية، بهدف تمكينهم من ربط المعلومات والنظريات المكتسبة دراسياً مع سوق العمل واكتساب خبرة في مجال العمل الملائم بتخصصهم.

وأشار المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في رأس الخيمة، الدكتور يحيى الأنصاري، إلى أن التجارب تلعب دوراً بارزاً في مسيرة الطلبة، تعليمياً ومهنياً، مؤكداً ضرورة إلحاق الطلاب بأماكن عمل تمكنهم من اكتساب المهارات خارج حدود الفصل الدراسي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، رامي جلّاد، إن الطلاب أظهروا حماساً وقدرة عالية على التكيّف والاهتمام باكتساب مهارات جديدة طوال فترة تدريبهم.

وأكدت مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في «راكز»، عائشة سليمان، تصميم برامج التوظيف لتوفير الخبرة العملية وتعزيز إدراك جوانب الحياة المهنية في بيئة توفر كل وسائل الدعم.