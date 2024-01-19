تعيينات جديدة في دوائر حكومة دبي

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي.

وقال سموه في سلسلة تدوينات عبر منصة «إكس»، أمس: «نعلن اليوم اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي، متمنين للقيادات الجديدة التوفيق في خدمة دبي وأهلها، والحفاظ على ما تم تسجيله من إنجازات خلال الفترة الماضية».

وأضاف سموه: «سنتابع عملهم في المرحلة المقبلة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والأداء لآفاق جديدة ترتقي لطموحاتنا الكبيرة».

وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعيين عائشة عبدالله ميران مديراً عاماً لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والدكتور سيف غانم السويدي مديراً عاماً لمحاكم دبي، ومحمد عبدالله لنجاوي مديراً عاماً لهيئة دبي للطيران المدني.

كما أعلن سموه تكليف مروان أحمد بن غليطة بمهام مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، إضافة إلى مهام وظيفته الحالية مديراً تنفيذياً لمؤسسة التنظيم العقاري.

حمدان بن محمد:

نتمنى للقيادات الجديدة التوفيق في خدمة دبي وأهلها، والحفاظ على ما تم تسجيله من إنجازات خلال الفترة الماضية.

سنتابع عمل القيادات الجديدة، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والأداء لآفاق جديدة، ترتقي لطموحاتنا الكبيرة.