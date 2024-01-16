منصور بن محمد يفتتح الدورة الـ 25 من «إنترسك» العالمي

افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، فعاليات الدورة الـ25 من معرض «إنترسك»، وهي الأكبر في تاريخ المعرض العالمي الرائد في مجال خدمات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، والذي يقام بدبي حتى 18 يناير الجاري، تحت شعار «ربع قرن من ابتكار التكنولوجيا الأمنية».

ويشارك في المعرض - المقام تحت رعاية سموّه في مركز دبي التجاري العالمي - 1000 عارض من أكثر من 60 دولة، بزيادة قدرها 20% على دورة عام 2023، ما يؤكد أهميته كمنصّة مثالية للتواصل وتوحيد رؤى وجهود قادة القطاع، وعرض التكنولوجيا المتطوّرة تحت سقف واحد في دبي.

ويسلط المعرض الضوء على الدور الرئيسي للتكنولوجيا الأمنية والحماية من الحرائق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأجرى سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جولة في المعرض تفقّد خلالها عدداً من الأجنحة الدولية المشاركة، من أبرزها الجناح الألماني، الذي يضم 55 شركة تطرح من خلال مشاركتها في المعرض أكثر من 100 منتج وخدمة، تسعى الشركات الألمانية إلى التعريف بها، من خلال المعرض الذي يُعدّ أحد أهم التجمعات العالمية للمعنيين بقطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق.

واطّلع سموّه، خلال الزيارة، على أحدث الحلول والمنتجات التي تقدمها الشركات العالمية الرائدة المشاركة في الحدث، منها شركات: (ميكرولينك، وأكسيس كوميونيكيشنز، وموتورولا، وبافلينك، وبرستول)، كما حرص سموّه على تفقد منصّات مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومجلس الأمن السيبراني.

واستمع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح حول الأقسام الخمسة الرئيسة التي يضمها المعرض وهي: الأمن التجاري والمحيطي، الأمن الوطني والشرطة، الحرائق والإنقاذ، السلامة والصحة، والأمن السيبراني، وما يمثله الحدث من أهمية في تعزيز مجالات التعاون بين القائمين على مختلف مكونات هذا القطاع الحيوي، وأثر ذلك في تعزيز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة تكفل أعلى مستويات والأمن والسلامة والحماية من الحرائق.

رافق سموّه، خلال الجولة، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، ومدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، وعدد من الخبراء والمسؤولين.

وكرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش أول أيام المعرض، الفائزين من كوادر قطاع الأمن الخاص في دولة الإمارات، ضمن الدورة الأولى من «جائزة الاحتراف والتميز الأمني»، التي انطلقت بدعم من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي.

تهدف الجائزة إلى تقدير إسهامات العاملين في مجال الأمن الخاص، ورفع مستوى وعي المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع المهم بمستوى الأداء المطلوب، وتحفيزهم لتطوير القدرات الأمنية للأفراد.

وشمل التكريم، الذي حضره المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، خليفة إبراهيم السليس، ثلاث فئات، هي: فئة «النخبة» وفاز بها محمد هارون، لإسهاماته في قطاع الأمن الخاص لأكثر من 30 عاماً، وفئة «التميز» وتمنح للكوادر القيادية ذات الكفاءة العالية في قطاع الأمن الخاص، وفاز بها كل من: أحمد الشريف، مدير أمني، وليون هندريك، مدير عمليات، وكملاناتهان براكاسام، مهندس أنظمة أمنية، وجيمي دي ليون، مهندس أنظمة أمنية، إضافة إلى جائزة فئة «الكفاءة»، وتشمل: (حراس الأمن، مراقبي الأنظمة الأمنية، فني أنظمة أمنية، مشرفي الأمن، وحراس نقل الأموال)، والتي فاز بها 10 من العاملين في قطاع الأمن الخاص.

وقال مدير مجموعة المعارض لدى شركة «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»، الشركة المنظمة للمعرض، غرانت توشتن: «إن (إنترسك) نجح في ترسيخ مكانته كمنصّة مثالية رائدة للابتكار في مجال الأمن والسلامة على مدى السنوات الـ25 الماضية، ويسعدنا استضافة الدورة الأكبر والأضخم على الإطلاق في تاريخ المعرض، والتي تشهد زيادة العارضين بنسبة 20%، مقارنة بدورة عام 2023، فيما يستعد (إنترسك) 2024 لتسليط الضوء على الابتكار والأمن الرقمي، وتوحيد المهنيين في جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، لمواكبة الاحتياجات المتطوّرة باستمرار لهذا القطاع».

وبالتزامن مع فعاليات «إنترسك»، تم أمس، افتتاح مؤتمر الأمن السيبراني، الذي استضافه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، واستهلته كلمة رئيسة عن رفع مستوى الأمن الوطني، من خلال خبراء الأمن السيبراني.