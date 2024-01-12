رئيس الدولة يُصدر قانوناً بإنشاء "مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء "مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة".

ويهدف المركز، الذي يتبع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.



يتولى المركز:

- إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية لضمان تطبيق الأنظمة المتعلقة بتداول المواد الخطرة.

- الإشراف والرقابة على القطاعات والجهات المحلية التي تتداول المواد الخطرة ومتابع التزامها بالتشريعات السارية.

- تتبع ومراقبة تداول المواد الخطرة عن طريق غرفة عمليات مركزية مخصصة لهذا الغرض.

- تطوير آلية للتعامل مع المواد الخطرة المضبوطة بغرض تأمينها إلى حين التصرُف النهائي فيها.

- إنشاء نظام الكتروني للإفصاح والإبلاغ الذاتي عن كافة المعلومات ذات العلاقة بالمواد الخطرة.

- إجراء دراسات وبحوث علمية عن المواد الخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.