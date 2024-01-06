السيرة الذاتية للدكتور المهندس سلطان بن سيف النيادي

تم تعيين الدكتور المهندس سلطان بن سيف النيادي وزير دولة للشباب في 6 يناير 2024، ويعد ورائد الفضاء هزاع المنصوري أول رائدي فضاء إماراتيّين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في عام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة، كما أنجز معاليه عبر المهمة التي انطلقت في 2 مارس 2023 على متن مركبة الفضاء "سبيس إكس دراجون إنديفور" أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب على متن محطة الفضاء الدولية.

نجح النيادي في إجراء العديد من التجارب والأبحاث العلمية المهمة في الفضاء، وفي 28 أبريل 2023 حقق النيادي إنجازًا مهماً عندما أصبح أول عربي يشارك في مهمة نشاط خارج المركبة، وفي 4 سبتمبر 2023 عاد إلى الأرض بعد أداء مهمة في محطة الفضاء الدولية استمرت 6 أشهر، شارك خلالها في نحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية.

حصل النيادي على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة برايتون، ببريطانيا، ودرجة الماجستير في أمن المعلومات والشبكات من جامعة جرينفيث باستراليا، ودرجة الدكتوراه في تكنولوجيا منع تسرب البيانات من نفس الجامعة، كما حصل على جائزة أفضل طالب في كلية زايد العسكرية، وجائزة جامعة جريفيث للأداء المتميز ، وجائزة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم للإنجازات العلمية، وهو كذلك عضو في منصة الإمارات للتطوع.