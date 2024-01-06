9 يناير بداية الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2023-2024 لكل المراحل الدراسية، وذلك من التاسع إلى الـ12 يناير الجاري.

وبينت المؤسسة أنها ستبدأ إعلان نتائج الصف الـ12 في التاسع من يناير 2024، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الـ11 في 10 يناير، ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن في 11 يناير، فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع في الـ12 يناير.

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الطلبة الحصول على النتائج بحسب التواريخ الواردة في البرنامج، بدءاً من الـ10 صباحاً، فيما بإمكانهم طباعة الشهادات إلكترونياً من الثامنة مساء حتى الـ12 صباحاً، بحسب التواريخ الواردة في البرنامج الزمني كذلك.

ونوهت المؤسسة بأنه سيتم تنسيق اجتماعات من قِبل المدارس بين أولياء الأمور والمعلمين، من أجل مناقشة نتائج أبنائهم وتوضيح مدى تقدمهم في مسيرتهم التعليمية، والعمل على وضع الخطط الكفيلة للارتقاء بمستوى تحصيلهم الأكاديمي، من خلال تكامل الأدوار بين المدرسة وأولياء الأمور، باعتبارهم شركاء رئيسين في تحسين مخرجات منظومة التعليم الوطنية، كما دعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة الاطلاع على سياسة تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، بهدف توحيد الجهود، بما يخدم تطور الطلبة المعرفي والمهاري.

وأتاحت المؤسسة للطلبة وأولياء الأمور، آلية لطلب مراجعة النتيجة، من خلال الرابط https://idh.ese.gov.ae/complain، حيث بإمكان جميع طلاب المدارس الحكومية في الصفوف من الثالث إلى الـ12، وكذلك طلبة الصف الـ12 في المدارس الخاصة، تقديم طلب المراجعة إلكترونياً فقط على قرار تقدير درجة التقييم الختامي التي تشمل درجة اختبار نهاية الفصل، وبحد أقصى ثلاث مواد من مواد المجموعة «A».