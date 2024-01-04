14148 مكالمة استقبلتها شرطة دبي خلال احتفالات رأس السنة

تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، من الساعة السادسة مساءً في الـ31 من ديسمبر الماضي وحتى الساعة السادسة صباح الأول من يناير العام الجاري، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، 14 ألفاً و148 مكالمة هاتفية على رقمي مركز القيادة والسيطرة «999»، ومركز الاتصال «901» المخصص للحالات غير الطارئة.

وأوضح مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، العقيد محمد عبد الله المهيري، أن المكالمات توزعت بين 13 ألفاً و78 مكالمة على رقم مركز القيادة والسيطرة «999»، و1070 مكالمة على مركز الاتصال «901» المخصص للحالات غير الطارئة.

وأثنى العقيد المهيري على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901، الذين عملوا على الإجابة على كل مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية، بما يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي على الاستجابة السريعة مع المكالمات لتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأشاد بتعاون أفراد الجمهور مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات التي أسهمت في سلاسة الحركة والتنقل، والتزامهم بالتوجه للمناطق المخصصة للاحتفال في وقت مُبكر، واطلاعهم على التعليمات التي نشرت عبر مختلف وسائل الإعلام، وهو ما أسهم في إخراج الاحتفالات على أفضل وجه، وبما يليق بسمعة ومكانة إمارة دبي في تنظيم أكبر الفعاليات العالمية.