شرطة دبي تُعيد 76 ألف درهم لسائح في «نصف ساعة»

أعادت القيادة العامة لشرطة دبي، مبلغاً يزيد على 76 ألف درهم، موزّعة بين (17 ألف دولار و14 ألف درهم)، إلى سائح عربي في غضون نصف ساعة فقط، وذلك بعد أن قدم بلاغاً من خلال خدمة الشرطة السياحية على تطبيق شرطة دبي، يفيد نسيانه المبلغ في سيارة أجرة أثناء عودته إلى مقر سكنه بعد احتفالات رأس السنة الميلادية 2024.

وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، اللواء جمال سالم الجلاف، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، على سرعة الاستجابة والجاهزية التامة للتعامل مع أنواع البلاغات كافة في أسرع وقت مُمكن لتعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأوضح أن شرطة دبي تلقت في الساعة الثانية صباحاً بعد انتهاء احتفالات رأس السنة الميلادية بلاغاً من السائح يفيد بنسيانه لحقيبة تحتوي على مبلغ مالي كبير من فئتي الدولار والدرهم في إحدى سيارات الأجرة التي يتم استئجارها من خلال التطبيق الذكي، وأنه يأمل العمل على مساعدته في استعادة المبلغ في أسرع وقت.

وأفاد مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خلفان عبيد الجلاف، بأن فريق العمل في الشرطة السياحية، باشر من لحظة استقبال البلاغ التدقيق على سيارات الأجرة، وتمكن من تحديد السيارة التي استقلها السائح إلى مقر سكنه في أحد الفنادق، ثم تواصل مع السائق لإحضار المبلغ، مبيناً أن هذه الإجراءات كافة أخذت نصف ساعة من فريق العمل الذي كان جاهزاً للتعامل مع البلاغات كافة خلال فعاليات رأس السنة الميلادية ضمن حرصه على الجاهزية التامة لإسعاد أفراد المجتمع.

وأشاد العميد الجلاف بجهود فريق العمل الذي تعامل بحرفية بالغة مع البلاغ، وكرّم في الوقت ذاته سائق سيارة الأجرة الذي تعاون مع شرطة دبي في سرعة جلب المبلغ المالي وتسليمه إلى السائح، وأمانته في المحافظة على المبلغ.

بدوره، عبر السائح عن سعادته باستعادة الحقيبة والمبلغ المالي كاملاً، مُثنياً على جهود شرطة دبي في سرعة الاستجابة مع بلاغه، ما يعكس الأمن والأمان في إمارة دبي.