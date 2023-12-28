فتح باب التسجيل لجائزة «فارس العمل التطوعي» حتى 15 يناير

أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي فتح باب التسجيل في جائزة «فارس العمل التطوعي» حتى 15 يناير المقبل.

وتُمنح الجائزة لطلاب المدارس على مستوى مدارس دولة الإمارات، ممن يحققون أعلى ساعات تطوعية خلال سنة المشاركة.

وتتطلب شروط المشاركة في هذه الفئة، أن يكون الطالب مسجلاً في إحدى مدارس الدولة على مستوى الإمارات، وأن يتجاوز عمره 13 عاماً، كما يجب عليه أيضاً تحقيق 100 ساعة تطوعية، على الأقل، ضمن الفرص التطوعية المطروحة في المجتمع، كما يُشترط أن تكون المشاركات التطوعية المقدمة مناسبة لسنّ الطالب وتحافظ على سلامته.

وتشمل متطلبات التسجيل، توفير إفادة تفيد بعدد الساعات التطوعية، صادرة من منصات التطوع الرسمية فقط، وثلاث رسائل تزكية، أو استمارات تقييم من المؤسسات المشاركة في الأعمال التطوعية، إضافة إلى إمكانية تقديم صور من المشاركات في البرامج التطوعية، وهي اختيارية. وتقوم لجنة التحكيم بتقييم المشاركين استناداً إلى عدد المشاركات أو الساعات التطوعية، حيث يتم تكريم الطالب الذي يحقق أعلى عدد من المشاركات أو الساعات التطوعية مقارنة بزملائه، فيما تشمل المعايير الأخرى التنوع والإبداع في تنفيذ الأعمال التطوعية، وتوزيع الأعمال على مدار العام، إضافة إلى تقدير تأثير العمل التطوعي في المتطوع والمجتمع.

وقالت المديرة التنفيذية للجائزة، فاطمة موسى البلوشي، إن الجائزة تحرص على تعزيز ثقافة العمل التطوعي وغرس قيمه، ودوره في صقل شخصية الطفل وتكوينه المجتمعي والمعرفي.

• شروط المشاركة تتطلب أن يكون الطالب مسجلاً في إحدى مدارس الدولة، ويتجاوز عمره 13 عاماً.