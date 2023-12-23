«محمد بن راشد للإسكان» تفوز بجائزة عالمية

حازت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان جائزة «أفضل خدمة إسكانية مبتكرة»، ضمن جوائز العالم للمستقبل «WORLD FUTURE AWARDS» لعام 2023، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، والتي تكرّم المؤسسات الرائدة في تقديم أفضل الخدمات والأنظمة المبتكرة في تحول الاقتصاد العالمي والجاهزية المستقبلية في القطاعات المتعددة.

وسلطت الجائزة الضوء على تميز مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الاستثنائي في خدماتها التي تقدّمها لمتعامليها. وتغطي الجائزة جوانب عدة، منها الابتكار والجاهزية للمستقبل ومساهمتها في تحسين جودة الحياة.

وتعقيباً على هذا الإنجاز قالت مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير في المؤسسة، مريم عبدالله السويدي: «تؤكد الجائزة التزامنا بدمج الحلول المتقدمة والمبتكرة في مجال الإسكان، ونحن ملتزمون ليس فقط بتلبية توقعات متعاملينا، بل وتجاوزها بتقديم حلول إسكانية عالية الجودة ومستدامة ومستقبلية».

ويلعب النهج الابتكاري للمؤسسة دوراً حاسماً في وضع معايير جديدة في قطاع الإسكان، حيث تركز استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على التنمية المستدامة، واستخدام التكنولوجيا المتطورة، وتبني التفكير المستقبلي، والتي تتماشى مع رؤية دبي للمستقبل.

وجمعت جوائز العالم للمستقبل 2023 قادة ومبتكرين عالميين للاحتفال بالإنجازات التي تسهم بفاعلية في تشكيل مستقبل أفضل.

ويُعد تكريم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في هذا المنبر العالمي دليلاً على ريادة دبي في الابتكار والتنمية المستدامة.