دبي تتحوّل إلى الدراجات الكهربائية في توصيل الطلبات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة خضراء جديدة موجّهة لشركات توصيل الطلبات، تتلخّص في خطة للتحول إلى استخدام الدراجات الكهربائية الصديقة للبيئة في هذا القطاع.

وتتضمن الخطة تطوير البنية التحتية لقطاع النقل التجاري، والتعديل في اشتراطات الترخيص والتسجيل، إضافة إلى تطوير مشاريع لمحطات شحن تجريبية لتبديل بطاريات الدراجات الكهربائية، التي ستعمل في قطاع خدمة توصيل الطلبات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، المتمثّلة في المحافظة على استدامة الطاقة المطلوبة لهذه الدراجات، وهي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

وقال مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في الهيئة، مهند خالد المهيري، إن المشروع يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتعزيز أداء وسائل النقل المستدام، وتقديم خدمات أكثر فعالية واستدامة، تماشياً مع رؤية دبي 2030، الرامية إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، إضافة إلى أن المبادرة تتناغم حالياً مع عام الاستدامة 2023.

وأضاف المهيري: «تهدف المبادرة إلى توسيع خدمات النقل التجاري الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تسريع التحول لوسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية، بما يسهم في تعزيز المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع بجميع شرائحه».

وتابع أن الهيئة بدأت - بالشراكة مع الشركات المتخصصة في هذا المجال - باتخاذ الخطوة الأولى لدراسة وتطوير النموذج الأمثل من الدراجات الكهربائية، لتتناسب مع طبيعة أعمال قطاع توصيل الطلبات، في خطوة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال، على تبني استخدام وسائل نقل خضراء صديقة للبيئة.

وستتضمن الخطة إنشاء محطات شحن موزعة على جميع أرجاء دبي، لتوفير الممكنات للتحول التدريجي للدراجات الكهربائية، التي ستسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية، من خلال تقليل الاعتماد على استهلاك الوقود الأحفوري، والحد من سلوك القيادة السلبية باستخدام تكنولوجيا الدراجات الكهربائية المتفوّقة على النارية، ما سيؤدي إلى خفض نسبة الحوادث.

وأكد التزام الهيئة تقديم الحلول المثلى لقطاع النقل التجاري، بما يسهم في رفع كفاءة وسائل النقل، ويخدم التوجهات الاستراتيجية لقطاع النقل التجاري.

. المشروع يتماشى مع رؤية دبي 2030 الرامية إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%.