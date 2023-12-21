الطقس المتوقع غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على السواحل والجزر يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، و الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والمد الثاني عند الساعة 21:22 والجزر الأول عند الساعة 15:33 والجزر الثاني عند الساعة 02:45.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:04 والمد الثاني عند الساعة 05:41 والجزر الأول عند الساعة 12:18 والجزر الثاني عند الساعة 00:09.