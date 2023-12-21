فحوص لحديثي الولادة للكشف عن 40 مرضاً وراثياً

أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات بأن المرافق الصحية في الدولة توفر الفحص الطبي للمواليد الجدد والتطعيمات (اللقاحات)، كما تقدم خدمات صحية تخصصية للأطفال في العيادات الخارجية للمستشفيات الحكومية في الدولة، مشيرة إلى وجود فحص طبي لحديثي الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية والخلقية، حيث يتم تقديم خدمة فحص المواليد الجدد للمستشفيات الحكومية والقطاع الصحي الخاص في كل إمارات الدولة، من خلال المختبر المرجعي لفحوص الدم لحديثي الولادة.

وأكدت أن البرنامج يهدف إلى الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة، مع تقديم العلاج الفوري والمتابعة الدورية لتفادي الإعاقات الجسدية والعقلية والحد من الوفيات، حيث يشمل الفحص أكثر من 40 مرضاً من الأمراض الوراثية المختارة طبقاً للمواصفات العالمية، وتضم مرض الفينيل كيتونيوريا، ونقص الغدة الدرقية الخلقي، ومرض فقر الدم المنجلي، ومرض اختلالات إفرازات الغدة الكظرية الخلقي، ومرض نقص فيتامين البيوتين، وأمراض الأحماض الأمينية والعضوية والدهنية وجهاز الكتلة الطيفي، ومرض الجلاكتوزيميا، إضافة إلى الفحوص الأخرى، مثل فحص القلب للكشف عن التشوهات الخلقية الحرجة للقلب، والفحص المبكر لاضطرابات السمع للأطفال حديثي الولادة للكشف عن الصمم الوراثي.

وأشارت إلى أن معظم المشكلات الصحية عند الأطفال حديثي الولادة قد تكون غير واضحة ولا تظهر معها أي أعراض، ويساعد الكشف والتشخيص المبكر على اتخاذ الإجراءات العلاجية المبكرة للتقليل والوقاية من المضاعفات التي قد تؤدي إلى إعاقات جسدية وعقلية، كما أنه يسهم في التقليل من الوفيات، لذلك ينصح بإجراء فحوص حديثي الولادة عند ولادة أي طفل، للكشف عن وجود أي مشكلة صحية قد تؤثر في نموه الطبيعي، وحالته الصحية على المدى البعيد، أو قد تؤثر في بقائه على قيد الحياة، حيث تعد هذه الفحوص جزءاً من خدمات الصحة العامة الأساسية التي تسمح للأخصائيين الصحيين بتحديد الحالات النادرة وعلاجها إذا تم اكتشافها مبكراً.

برنامج لصحة الأمومة والطفل

وفّر مركز أبوظبي للصحة العامة، برنامج صحة الأمومة والطفل، حيث يعد برنامجاً متكاملاً يشمل مجموعة من المبادرات الوقائية والفحوص الدورية التي تختص بصحة الأمومة والطفل، ويسعى إلى تحسين صحة المرأة والأطفال حديثي الولادة والأسرة في إمارة أبوظبي، من خلال اتباع النهج الوقائية المستندة إلى الأدلة المثبتة علمياً، ويهدف إلى خفض نسب مضاعفات الخطر المحتمل حدوثها للأمهات قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، إضافة إلى الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية لدى حديثي الولادة.

ويسلط البرنامج الضوء على صحة المرأة وسلوكياتها الصحية خلال فترة الحمل، لما لها من أثر كبير في صحة وتطور الجنين، حيث تمكّن فحوص الأم الطبية والمخبرية أثناء فترة الحمل، الطبيب من التأكد من صحة الأم والجنين، وتحويل الحامل التي لديها إشارات تحذيرية، مثل ارتفاع السكر في الدم أو نقص الحديد، إلى الرعاية الثانوية.