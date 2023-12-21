رئيس الدولة ونائباه والحكام يهنئون أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على منصة «إكس»: «نبارك لأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت.. دعواتنا له بالتوفيق والسداد في حكم البلاد.. ودعواتنا للكويت وشعبها بمسيرة جديدة من التقدم والرقي تحت قيادته الحكيمة.. نسأل الله أن يوفقه لكل خير.. وأن يديم المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين».

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت الشقيقة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تغريدة على منصة «إكس»: «نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار بالبلاد... ندعو الله، عزّ وجلّ، أن يلهمكم السداد والتوفيق، وأن يديم على شعب دولة الكويت الشقيق التقدم والرخاء».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على منصة «إكس»: «نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت، بقيادة سموّه تدخل الكويت مرحلةً جديدة في مسيرتها، نتمنى لسموّه التوفيق في تحقيق المزيد من التنمية والتطور للكويت، وندعو الله أن يديم على الكويت قيادةً وشعباً الازدهار والأمن والسداد».

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في تغريدة على منصة «إكس»: «نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت.. ونتمنى لسموه دوام التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة التنمية، ودعواتنا للكويت الشقيقة بمزيد من النمو والتطور والازدهار، بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي الشقيق».

حمدان بن محمد: ندعو الله أن يديم على شعب دولة الكويت الشقيق التقدم والرخاء.

مكتوم بن محمد: ندعو الله أن يديم على الكويت قيادةً وشعباً الازدهار والأمن والسداد.

أحمد بن محمد: دعواتنا للكويت الشقيقة بمزيد من النمو والتطور والازدهار.