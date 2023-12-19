«براند دبي» يدعم أعضاء «بكل فخر من دبي» بـ «شتانا في حتا»

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، واللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، تشارك مجموعة من المشروعات الناشئة من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» في فعاليات «مهرجان شتانا في حتا»، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري.

ويشارك في هذه فعالية «بكل فخر من دبي ماركت»، أكثر من 30 مشروعاً متنوعاً بين مطاعم ومقاهٍ ومنتجات محلية من دبي، وأيضاً أهالي منطقة حتا، بالتعاون مع مجلس تجار حتا وهيئة تنمية المجتمع بدبي، إلى جانب مجموعة أخرى من الفعاليات الثقافية المتنوعة والتجارب الترفيهية والرياضية التي تقدم للمواطنين والمقيمين والزوار فرصة قضاء عطلة شتوية فريدة في دبي.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، إن

«مهرجان (شتانا في حتا) يشكل ترجمة عملية لرؤية القيادة الحكيمة في جعل حتا إحدى الوجهات السياحية الشتوية الأكثر جاذبية في الدولة، بما يعزز من النشاط الاقتصادي في المنطقة، ويوفر فرص عمل منوعة لأهالي المنطقة». وأضافت أن «الهيئة تتعاون مع جميع الشركاء لبناء قدرات الأفراد والأسر في منطقة حتا، وتمكينهم للإسهام بشكل إيجابي وفعال في حركة التنمية المتسارعة التي تشهدها حتا»، لافتة إلى أن «بكل فخر من دبي ماركت» الذي تنظمه «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، فرصة مهمة لتسليط الضوء على المشروعات الواعدة.

وأوضحت أن هيئة تنمية المجتمع تشارك في مهرجان «شتانا في حتا» من خلال دعم مشروعات الأسر الإماراتية المنتجة، ومساعدتهم لعرض منتجاتهم والتسويق الفعال لها أمام زوار المهرجان، ودعمهم لتقديم هذه المنتجات بأفضل الصور، ما يتيح توسيع أعمالهم، وتعزيز فرصهم بالتطوير والنمو.

من جانبها، قالت مديرة «براند دبي»، شيماء السويدي: «نهدف من خلال (بكل فخر من دبي ماركت)، إلى استعراض قصص نجاح عدد من المشروعات التي انطلقت من دبي، وتميزت في قطاع المأكولات والمشروبات والمنتجات، بما تقدمه من خيارات متنوعة وفريدة لجمهور مهرجان شتانا في حتا، الذي يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار».

وأضافت السويدي: «نقدر عالياً استقطاب

(الماركت) أكثر من 15 مشروعاً تابعاً لأهالي حتا، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، الذين يبدعون وينتجون سلعاً متنوعة، يتم تسويقها أمام زوار مهرجان حتا».

ويضم «بكل فخر من دبي ماركت» مشاركة 30 مشروعاً ناشئاً، يقدم أصحابها على هامش فعاليات المهرجان مجموعة من أشهى المأكولات والحلويات ونكهات القهوة المتميزة والمنتجات المتنوعة، فيما يدعم «الماركت» الأهداف الأساسية لمبادرة «بكل فخر من دبي» التي أطلقها «براند دبي»، والرامية إلى تحفيز ريادة الأعمال، وتشجيع المشروعات الصغيرة والناشئة على النمو، من خلال التعريف بما تقدمه من منتجات مميزة، والسعي لإشراكها في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي على مدار العام، ومن بينها النسخة الأولى من مهرجان «شتانا في حتا»، الذي يمثّل فرصة للتعرف إلى أفضل التجارب التي يمكن الاستمتاع بها خلال فصل الشتاء في منطقة حتّا.

وتستقبل «بحيرة ليم» زوار «بكل فخر من دبي ماركت» يومياً طوال أيام الأسبوع، من الساعة الثالثة عصراً وإلى التاسعة ليلاً، وأيام العطل الرسمية (السبت والأحد) من الساعة 12 صباحاً وإلى 12 ليلاً، حيث تقدم البحيرة الجديدة التي فتحت أبوابها أمام زوار حتا مع انطلاق المهرجان، فرصة لاستمتاع الزوار بالمناظر الطبيعية الرائعة، ومشهد غروب الشمس بين جبال حتا، كما يمكنهم الاستمتاع بنزهة على ضفاف البحيرة، أو ركوب الدراجة الهوائية على المسار المخصص.