حمدان بن محمد: خالص العزاء والمواساة

قدم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عزاءه ومواساته لأهلنا في الكويت، في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»: «نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهلنا في الكويت في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. رحم الله فقيد الكويت وفقيدنا وفقيد العالم العربي والإسلامي، وأسكنه فسيح جناته».